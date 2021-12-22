【2022年部署】滙豐予恒指明年目標28030點 建議關注8大投資主題 薦買12股

再有大行對明年港股走向發表預測，滙豐環球研究發表明年展望報告，認為港股踏入2022年，有機會提供較預期理想的回報，因此給予港股增持評級。該行予恒指明年底目標為28030點，同期國指目標則為10270點。滙豐亦以由下而上的選股策略，選出12隻明年值得吸納的股份，當中包括11隻港股及1隻港美同時上市的中概股。

滙豐2022年推介港股一覽：

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滙豐又指，明年出現的投資主題或多達8個，包括新能源、元宇宙、回暖、復甦、加息、變革、整合及環境、社會和企業管治(ESG)。至於同樣受市場關注的央行收水步伐，滙豐預計美聯儲明年會加息3次，對銀行股有利。至於近期降準的內地，滙豐估計當地會繼續推出放寬措施，利好低估值的股份。

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