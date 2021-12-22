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【2022年部署】滙豐予恒指明年目標28030點 建議關注8大投資主題 薦買12股

股樓投資 22:56 2021/12/22

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再有大行對明年港股走向發表預測，滙豐環球研究發表明年展望報告，認為港股踏入2022年，有機會提供較預期理想的回報，因此給予港股增持評級。該行予恒指明年底目標為28030點，同期國指目標則為10270點。滙豐亦以由下而上的選股策略，選出12隻明年值得吸納的股份，當中包括11隻港股及1隻港美同時上市的中概股。

滙豐2022年推介港股一覽：

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【2022年部署】環保企業管治漸受關注 10隻ESG概念股逐個捉  詳情請看【下一頁

滙豐又指，明年出現的投資主題或多達8個，包括新能源、元宇宙、回暖、復甦、加息、變革、整合及環境、社會和企業管治(ESG)。至於同樣受市場關注的央行收水步伐，滙豐預計美聯儲明年會加息3次，對銀行股有利。至於近期降準的內地，滙豐估計當地會繼續推出放寬措施，利好低估值的股份。

瑞房合營逾200億元 投得武漢商住地皮  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】聖誕鐘唔好衝 2022十大心水港股

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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