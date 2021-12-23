【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴

失業令周轉變得緊絀，如在這期間需繳付家用，就令財政狀況雪上加霜。最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己下個月面臨失業，礙於面子問題，，不敢向家人坦白，但每月須付＄5,000家用。在繳交家用的壓力下，他只好每天去做兼職「外賣仔」扮作正職，並詢問其他人應怎麼做。

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此貼文一出引來不少網民共鳴，原來他們有類似的經歷，「我之前失業沒有告訴家人，正常上班時間出外去找新工作。」、「我剛出來工作時都試過，每日扮帶飯，正常時間上班給家用，幸好很快找到工作！」

另外，有些網民鼓勵樓主直接向家人坦白，「為甚麼不向家人坦承自己失業，仍在找工中？」、「直接向家人說。」、「堂堂正正失業怕甚麼？」

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責任編輯：陳頌潔