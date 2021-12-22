【新股IPO】百心安2185明日掛牌暗盤潛水 下限定價 一手中籤率85%

百心安（新上市編號:02185）將於明日掛牌，該股以股價下限21.25元定價，其招股價範圍介乎每股21.25至24.79元，香港公開發售部分反應平平，僅錄得超額認購約0.52倍；國際發售部分則輕微超購；以每手500股計，一手中籤率85%，投資者需認購2手即1000股方能穩獲一手；獨家保薦人為華泰國際。

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百心安預計，是次集資所得其中62%用於正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及核心產品Bioheart的計劃中商業化上市；約21.3%用於在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及腎神經阻斷在研產品第二代Iberis的持續開發；約6.7%用於管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及已規劃的臨床試驗；餘下10%作一般企業及營運資金用途。

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記者：張以正