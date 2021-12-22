【2022展望】張憶東：港股今年回購335億創歷史新高　預示後市上漲行情

▲ 張憶東：港股今年回購335億創歷史新高 預示後市上漲行情

港股近期續乏力，但企業回購或成後市行情的啟示。興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，截至12月15日，今年港股有185間公司回購，累計回購金額達335.1億元，創2002年有數據記錄以來的歷史新高。參考2008年以來港股經歷過五輪公司回購潮，均在熊市中發生，恒生指數價格與公司回購數量呈負相關走勢，大規模的公司回購預示著階段性底部，並且後續均伴隨著一波上漲行情。

張憶東：恒指反覆確認底部後，或展開跨年度反彈，看【下一頁】

從行業上，張憶東提到，資訊科技業、地產建築業、消費業等調整明顯的行業，也是今年回購的主力行業。從回購金額上看，資訊科技業為121億元，遠遠高於第二名地產建築業的54.6億元，必需消費及非必需消費則錄得46.2億及32.2億元。

張憶東表示，港股當前估值較低，大規模的公司回購可以給投資者樹立價值標杆，彰顯公司信心，從而推動公司的價值重塑，故篩選出兩個股票池：1）2021年下半年回購比例大於等於港股流通股本1%且流通市值大於50億港元的股票池，例如日清 （01475） 、微盟 （02013） 及恒安 （01044） 等；2）回購金額排名前30且流通市值大於50億港元的股票池，例如小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、長和 （00001） 、碧桂園服務 （06098） 等。

港股自2008年起過去5次回購潮：

1）第一輪發生在全球金融危機時期，2008年全年港股公司回購金額總計達到175億元，恒指全年下跌48.3%。而在接下來的12個月，從2019年1月至2019年12月，恒生指數上漲了52%。

2）第二輪發生在2011年7月至2012年6月，港股公司共回購121億元股票，恒指在這段時期下跌13.2%。隨後的6個月的時間（2012年7月至2012年12月）上漲16.5%。

3）第三輪出現在2014年1月至6月，港股公司累計回購金額100億元，隨後開啟一波牛市，並於2015年4月恒指突破28000點。

4）第四輪出現在2015年7月至2016年12月，港股公司累計回購金額409.8億元，恒指下跌了16.2%。在隨後的13個月，自2017年1月至2018年1月，恒生指數上漲了49.5%，並於2018年1月突破33000點。

5）第五輪出現在2018年2月至2018年10月，港股公司累計回購231.2億元，恒指累計下跌24%，其中2018年10月跌破25000點。隨後的6個月（2018年11月至2019年4月），恒指上漲18.9%。

相關文章：

【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲 恒指料觸30000點、循三線布局

【2022展望】高盛：標指明年看升12% 5大強勢股有2隻腳軟

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】