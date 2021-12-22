【聖誕商機】聖誕連假中菜亦旺場　餐廳建議酒水配搭谷消費

▲ 聖誕節大部分人較偏好於西餐，但中菜生意仍受節日氣氛帶動。（資料圖片）

聖誕節大部分人較偏好於西餐，但中菜館在這西方節日亦非無人問津。旗下擁有不少高端中菜館的優意集團估計，有不少市民在佳節外出消費，帶旺餐廳生意升最多5成。

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旗下擁有多間高端餐廳如「夜上海」、「南海一號」的優意集團預計，旗下餐廳在聖誕期間的生意額增加約3成至5成。該企執行董事徐保羅稱，由於集團餐廳與酒店所走的路綫不同，不會特意在節慶期間推出特別套餐，也不會因為節日而加價。

疫情改變餐廳的客群，由主要以商務客為主，變成本地客。徐認為，這是個機會讓本地消費者認識旗下餐廳。由於港人在飲食方面要求較高，因此餐廳需要在菜式、食物出品方面下工夫，以配合品牌的高端路綫。

▲ 優意集團執行董事徐保羅估計，旗下餐廳在聖誕期間的生意額增加約3成至5成。（陳國峰攝）

酒水需求大 外賣訂單增

中菜館「百味」亦留意到堂食顧客在節日期間，對酒水會有更大需求。該店代表羅先生透露，會留意顧客是否嘗辣、喜歡甚麼菜式，從而建議合適的酒水配搭，刺激消費。雖然傳統的聖誕大餐以西餐為主，但他透露節日亦有帶動該店生意，外賣定單亦有增長，由平均3至4道菜，升至10至12道菜。

而主打點心放題、蛇羹及蟹宴的「輝哥私房菜」，雖然晚市訂座未滿，但節日早茶已經全部滿座。該店表示，點心較多人選擇，因大時大節，子女亦會帶家人飲茶吃點心。

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記者：廖淑瑩、葉泳珊