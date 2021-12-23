【聖誕商機】港人盼「食好啲」帶動中高檔餐廳生意　人均消費高達1800元

▲ 節日氣氛帶動下，中高檔次餐廳普遍估計生意升3至6成，甚至錄3倍增長。（陳靜儀攝）

本周六是聖誕節，不少市民計劃在平安夜和3天聖誕假期外出用餐。去年晚市禁堂食，有受訪港人今年想「食好啲」，預訂中高檔餐廳。節日氣氛帶動下，此類餐廳普遍估計生意升3至6成，甚至錄3倍增長。

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港人抗疫疲勞 外出用餐需求增

今年聖誕氣氛濃厚，疫情較去年穩定，刺激中高檔餐廳的生意。經營日本鐵板燒的「御鐵」自12月初起，晚市預約已經全滿，午市亦只餘小量位置。該店負責人梁先生解釋：「疫下港人抽更多時間與朋友在香港光顧不同食店」，估計今年生意額可升6成，人均消費將會達1,700至1,800元。

西餐廳集團EL Grande創辦人James Robertson亦指，市民漸漸出現抗疫疲勞，更有外出消費的需求，加上去年有不少企業亦取消聖誕派對，相比之下，今年的預約情況尤其理想。

精緻餐飲生意升3倍

有業者亦認為顧客今年更捨得花費，主打精緻餐飲的Hip Cellar，其活動統籌李小姐指出，消費者今年較「手鬆」，「平日6道菜的套餐較受歡迎，但聖誕期間，大部分顧客均預訂了8道菜。」她又估計，今年的生意額比上年升近3倍，人均消費約1,000元。

日本菜餐廳「碗盛」負責人葉小姐亦稱，聖誕檔期內，設最低消費的廂房預約已經全滿。她認為市民今年的消費意慾不錯，願意花多些錢，換取質素更好的食物；料聖誕生意額按年至少倍增。

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記者：葉泳珊、李智美