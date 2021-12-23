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【消費熱話】主婦花＄1467淘超聲波清洗機 大讚省時又乾淨 效果惹質疑

理財智慧 09:00 2021/12/23

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不管是男或女都不喜歡做家務，特別是洗碗，即使有洗碗機的出現，又不是每個廚房都放得下，最近有一名家庭主婦在社交平台群組《淘寶開心share》發文指，自己從淘寶購入一部「超聲波清洗機」，價錢為1,199元人民幣（約1,467港元），她解釋家中的廚房不能放入一部洗碗機，退而求其次淘這部機。其後，她發現這部機有3大好處，其中去除油漬效果很好，特別適合洗焗爐架、抽油煙機配件和清洗易潔鑊等，多油漬的廚具配件。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

按圖了解更多，樓主經歷：

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【虛擬銀行】ZA Bank 推出針對Apple服務消費優惠 享有11%消費回贈兼獲限量禮品包  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有些人對產品的清洗效果存疑，「就算用洗碗機都要冲走污漬才可以放入機洗，更何況這些所謂的聲波，到最後又要手洗。」、「浸完要過水，過完要拿出來看看乾淨未，不乾淨又要手洗，真麻煩！」、「其實$1竹纖維去油布都做到這個功能，不用洗潔精亦有去油效果。」，有人分享類似經驗，「這部機我以前用過啦！完全不乾淨，洗了4次還有油漬。」另有網民覺得這機器浪費水，「每天這樣洗法，水費應該很貴。」、「這盤水費很貴呢！」

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

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責任編輯：陳頌潔

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