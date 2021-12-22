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瑞房合營逾200億元 投得武漢商住地皮

股樓投資 20:23 2021/12/22

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內房瑞安房地產(00272)宣布，集團和武漢國資委旗下的武漢地產所組成的合資公司，日前以包括稅款在內的總對價約170.3億元人民幣，即約208.4億元，成功競得位於中國湖北省武漢市武昌區該地塊的土地使用權。集團指，成立合資公司僅為收購事項及開發若干位於武漢市武昌區的土地，並由武漢臻瑞（集團之間接全資附屬公司）及武漢地產各自擁有50％權益。瑞房周三收報1.03元，無起跌。

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瑞房表示，該地塊由三幅地塊組成，總佔地面積為33.2萬平方米，擬開發為綜合房地產項目，當中包括住宅、辦公樓、商業樓宇及國際學校以及其他公用設施以及其他設備。瑞房又指出，該項目為城市中心的高密度住宅總體規劃的發展商機，符合公司的「天地」業務模式。鑑於該地塊的位置以及相關發展計劃的重大規模，預期公司可在該項目賺取可觀回報，大幅補充住宅土地儲備並加強其財務狀況。 

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撰文 : 李尚毅

瑞安房地產（00272） 港股

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