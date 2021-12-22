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【新股IPO】商湯00020傳已足額認購 國際配售提早截飛

股樓投資 20:16 2021/12/22

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商湯（新上市編號：00020）自周一重新招股，並將於明日（23日）中午截飛，市傳其香港公開發售部份反應不俗，周二（21日）已錄得超額認購。商湯重新啟動招股計劃，維持全球發行15億股B股，當中90%為國際配售，10%為本地公開發售；周四截止，下周四（30日）掛牌。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

另外電引述消息人士指，商湯國際配售部分已提前在今日（22日）下午5時截止認購。

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不過，商湯的孖展認購則較首次招股時遜色，綜合多間券商數據顯示，商湯集團合共獲得逾13.3億元孖展，若以公開發售部分集資近5.99億元計算，商湯集團已錄超額認購。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：張以正

商湯科技（00020） IPO 港股

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