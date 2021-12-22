  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (三) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名

Hot Talk 20:30 2021/12/22

分享：

【轉數快】即時轉賬容易入錯戶口　金管局促銀行實施加強措施、1萬元以上轉賬須對名

「轉數快」（FPS）推出後，個人對個人（P2P）以至跨銀行轉帳的效率及方便度增加，但同時更容易衍生轉帳錯誤。金管局正式向銀行業發信，促請業界在明年12月底前，就即時轉帳採取加強措施，包括1萬元或以上的即時轉帳必須通過名稱核對程序（mandatory name matching process），否則轉帳會被拒絕。

要求銀行實施核對收款人名稱的加強措施

金管局周二（21日）向業界發信，提出銀行應就客戶的即時轉帳設立加強措施，以減低錯誤轉帳的機會。金管局指，不時有銀行客戶經網上或流動裝置轉帳時，輸入錯誤的收款人戶口號碼等指示導致轉帳出錯，而付款人一般都很難阻止資金轉帳。

就此，金管局要求銀行在明年12月底前，實施核對收款人名稱的加強措施，以及在確認轉帳前顯示清晰及當眼的提示字句，提醒客戶確認轉帳前應再三核對收款人資料。金管局又鼓勵業界加強客戶教育，並就相關的名稱核對過程向客戶作出足夠溝通。

名稱核對程序將適用於，經FPS的實時轉帳及類似性質的銀行內轉帳，即付款人需輸入收款人銀行賬戶用作識別的即時轉帳交易。收款人銀行將負責進行名稱核對的程序，銀行可採用按照風險為本原則設立的匹配邏輯或演算法（algorithms）作核對。若未能通過核對的交易會被拒絕，付款人銀行需通知客戶轉帳不成功。

相關文章：

【電子支付】儲值支付工具「全球付」被金管局譴責兼罰款100萬

【美國加息】滙豐維持最優惠利率不變　金管局：美通脹及利率前景仍不明朗、小心可能出現的市場波動及風險

金融機構 移動裝置 轉數快 香港金融管理局 銀行

上一篇文章

【NFT】新城夥虛擬活動平台EventX 推《新城勁爆頒獎禮》限量NFT獎項電子紀念品

下一篇文章

【全球最大稀土企業】中國重組稀土企業　涉及五礦、中鋁等多家企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨微跌28點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌28點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【恒指夜期＋北水】北水吸逾30億　買騰訊美團　恒指夜期升49點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸逾30億　買騰訊美團　恒指夜期升49點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄13.3億孖展、超購1.2倍　國際配售已足額、提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄13.3億孖展、超購1.2倍　國際配售已足額、提早截飛（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款