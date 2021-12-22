【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名

▲ 【轉數快】即時轉賬容易入錯戶口 金管局促銀行實施加強措施、1萬元以上轉賬須對名

「轉數快」（FPS）推出後，個人對個人（P2P）以至跨銀行轉帳的效率及方便度增加，但同時更容易衍生轉帳錯誤。金管局正式向銀行業發信，促請業界在明年12月底前，就即時轉帳採取加強措施，包括1萬元或以上的即時轉帳必須通過名稱核對程序（mandatory name matching process），否則轉帳會被拒絕。

要求銀行實施核對收款人名稱的加強措施

金管局周二（21日）向業界發信，提出銀行應就客戶的即時轉帳設立加強措施，以減低錯誤轉帳的機會。金管局指，不時有銀行客戶經網上或流動裝置轉帳時，輸入錯誤的收款人戶口號碼等指示導致轉帳出錯，而付款人一般都很難阻止資金轉帳。

就此，金管局要求銀行在明年12月底前，實施核對收款人名稱的加強措施，以及在確認轉帳前顯示清晰及當眼的提示字句，提醒客戶確認轉帳前應再三核對收款人資料。金管局又鼓勵業界加強客戶教育，並就相關的名稱核對過程向客戶作出足夠溝通。

名稱核對程序將適用於，經FPS的實時轉帳及類似性質的銀行內轉帳，即付款人需輸入收款人銀行賬戶用作識別的即時轉帳交易。收款人銀行將負責進行名稱核對的程序，銀行可採用按照風險為本原則設立的匹配邏輯或演算法（algorithms）作核對。若未能通過核對的交易會被拒絕，付款人銀行需通知客戶轉帳不成功。

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