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【可持續發展】恒隆制定25個2025年底前實現的可持續發展指標　涵蓋四大議題

股市 19:29 2021/12/22

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恒隆副董事陳文博表示，恒隆的「25x25」，為集團達至可持續增長的使命立下重要里程碑。

恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 公布，制定了25個將於2025年底或之前實現的指標（「25x25可持續發展指標」），在可持續發展框架上聚焦四大議題，包括應對氣候變化、資源管理、福祉及可持續交易，為公司應對重大可持續發展挑戰制定具體及可量化的措施，同時為員工未來四年進行與可持續發展相關的工作釐定清晰目標。

恒隆下半年租戶銷售額已恢復至2018年逾八成水平，詳見【下一頁】

應對氣候變化包括與範圍1、2和3的溫室氣體排放、可再生能源和氣候適應相關的指標；資源管理是與廢物回收利用、用水和運往堆填區的廢物管理相關的指標；福祉與員工參與度、性別薪酬比率、傷健人士、健康和保健、安全和青年相關的指標；可持續交易即與供應商的環境、社會及管治（ESG）表現、市場營銷活動、租賃、可持續金融和資產收購相關的指標。

為支持公司實踐長遠可持續發展抱負，恒隆今年增設與部門及員工表現績效評估掛鉤的年度策略性ESG關鍵績效指標，包括制定2025年和2030年減少溫室氣體排放目標、2022年減少溫室氣體排放計劃等。

相關文章：【恒隆府】恒隆地產旗下武漢「恒隆府」舉行封頂儀式　項目總建築面積約為13萬平米

相關文章：【可持續發展】新地發布《可持續發展報告》　冀2030年或之前減排25%、耗電強度降13%

港股 傳統經濟股 ESG 可持續發展 氣候暖化 恒隆集團（00010） 恒隆 恒隆地產（00101）

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