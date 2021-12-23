【職場熱話】公司聖誕交換禮物　 女同事抽中贈品　大呻交換禮物還是廢物？

臨近聖誕節，不少公司舉行聖誕派對，當中更有交換禮物或抽獎的環節，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，上週五（17號）公司舉辦了聖誕派對，每人需要預備一份大約$100至$150的禮物。在不知道同事名字的情況下，自己抽中一份座檯月曆，她心想「現在有人用月曆嗎？而且要＄100這麼貴？」，當她經過店舖時，發現原來另有內情。

樓主其後補充指，自己送了一個不鏽鋼飯盒（可放在微波爐加熱），她直言：「價錢不是問題，但想不到有同事拿贈品出來抽獎，你不想要的東西，為何要送給別人？」

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此貼文一出引來熱議，網民覺得公司交換禮物不需要認真，「交換禮物只求開心，認真就輸了。」、「送給同事當然廉價，送給重要的人才貴重。」、「不用這麼激動，不喜歡就扔掉它。」，有些人安慰樓主，「有錢買不到，就是無價寶！」、「你認清這個人就算了，無謂令全公司的人知道自己斤斤計較。」

另有部分網民表示，「公司交換禮物千萬不要再舉行，太貴不可能、太便宜又被人說三道四」、「$150 其實都買不到甚麼東西。」

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責任編輯：陳頌潔