  • 20°C
香港時間 : 20211223日 (四) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【留言新功能】Google Voice增個人化問候語　或直接轉駁留言

科技 11:30 2021/12/23

分享：

Google旗下的Google Voice服務早於12年前推出，允許美加地區用戶撥打電話至香港、台灣等地，惟Google Voice停用來電轉發功能後，令外界推測Google將全面停止有關服務。不過Google Voice日前就推出更新，打破服務快將停用的謠言。

Google Voice日前推出的新功能，允許用戶將來自特定聯絡人的來電，轉移到帳戶中所連接的電話號碼或留言信箱，更可設置個人化的留言問候語。

【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價

【Google】Google Maps測試新功能　方便用家查看位置資訊

Google表示，為加強用戶的工作效率及生產力，用戶可透過Google Voice新功能，設置不同的來電設定。新功能可協助用戶可在免拒聽來電的情況下，將個別聯繫人的來電直接轉駁至留言信箱，或為特定聯繫人錄制個人化的留言問候話。

如要開始使用新功能，用戶需於Google Voice網站增添各項來電設定。另在其應用程式上，暫時只能查看已設置的設定，不可用作更改設定。

【實用工具】Google公布年度「質感設計獎」　3款App獲獎

責任編輯：殷凱怡

相關文章

【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展
2021/12/22
【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
2021/12/22
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
2021/12/22
【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
2021/12/22
【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息

你可能感興趣

【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展
15:24 2021/12/22
【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
14:40 2021/12/22
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
18:23 2021/12/22
【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
網絡通訊 手機Apps 創新科技及應用 服務 Google

下一篇文章

【三星動向】受供應鏈問題影響　Galaxy S22或推遲開賣

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價
【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價
【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo擬推桌面版瀏覽器　主打私隱保護
【瀏覽器大戰】DuckDuckGo擬推桌面版瀏覽器　主打私隱保護
【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款