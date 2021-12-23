【留言新功能】Google Voice增個人化問候語　或直接轉駁留言

Google旗下的Google Voice服務早於12年前推出，允許美加地區用戶撥打電話至香港、台灣等地，惟Google Voice停用來電轉發功能後，令外界推測Google將全面停止有關服務。不過Google Voice日前就推出更新，打破服務快將停用的謠言。

Google Voice日前推出的新功能，允許用戶將來自特定聯絡人的來電，轉移到帳戶中所連接的電話號碼或留言信箱，更可設置個人化的留言問候語。

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Google表示，為加強用戶的工作效率及生產力，用戶可透過Google Voice新功能，設置不同的來電設定。新功能可協助用戶可在免拒聽來電的情況下，將個別聯繫人的來電直接轉駁至留言信箱，或為特定聯繫人錄制個人化的留言問候話。

如要開始使用新功能，用戶需於Google Voice網站增添各項來電設定。另在其應用程式上，暫時只能查看已設置的設定，不可用作更改設定。

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責任編輯：殷凱怡