【居屋2022】新居屋近9,000伙有望明年首季開售 定價或低至51折 啟欣苑124萬起 邊個係必爭盤?

新一期居屋將於明年初推售，近日市場已傳出更相關資訊，市傳指房委會最快於明年1月將推售7個新居屋項目，分別為北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，共約9,000伙，是政府2014年復售居屋以來最多，市傳指房委會擬以市價51折推售以上新居屋項目，樓價介乎124萬元至531萬元。

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市場消息指，是次房委會即將推售7個新居屋項目，包括東涌裕雅苑（約3,300伙）、北角驥華苑（約200伙）、啟德啟欣苑（約1,800伙）、土瓜灣冠山苑（約500伙）、安達臣安秀苑（約1,900伙）以及沙田愉德苑（約500伙）和將軍澳昭明苑（約600伙），合共提供8,926個單位，實用面積介乎186平方呎至555平方呎，如以市價51折推售，以上單位樓價約124萬至531萬元。

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是次推出的單位數目除了是近年最多外，推出的居屋屋苑也位處不同地區，不少也屬市區的核心靚位，最矚目的當然是鄰近港鐵北角站、港島區罕有居屋供應的驥華苑。另外同樣位於九龍市區的啟德啟欣苑、土瓜灣冠山苑及安達臣安秀苑，也相信是合資格買家的必爭盤。

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不過，市場消息又指，房委會資助房屋小組即將加開會議，探討及落實2022年新居屋名單，以及增加白居二配額，同時也會及研究「加辣」居屋轉售限制，買入單位的一手業主首五年不可以以貴於原價賣樓，若想在未補價市場出售居屋予綠表或白居二買家，須於購入單位第5年起才可轉售。業主若想將單位自由市場補地價放售，有可能於購入單位滿十五年後才能轉售。

一表看清2022年有望推出居屋（市場消息）：

屋苑 單位數目（伙） 單位面積(平方呎) 預計51折後樓價(元) 預計入伙時間 北角驥華苑 284 280至457 248萬至531萬 2024年7月 啟德啟欣苑 1,840 186至448 124萬至479萬 2024年12月 安達臣安秀苑 1,906 279至479 153萬至325萬 2024年11月 土瓜灣冠山苑 500 281至447 188萬至364萬 2024年11月 東涌裕雅苑 3,300 272至555 130萬至355萬 2022年9月 將軍澳昭明苑 600 283至461 169萬至335萬 2024年9月

沙田愉德苑 500 281至463 174萬至337萬 2023年5月

資料來源：綜合市場消息

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記者：陳詠妍



