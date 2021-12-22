【居屋2022】新居屋近9,000伙有望明年首季開售 定價或低至51折 啟欣苑124萬起 邊個係必爭盤?

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新一期居屋將於明年初推售，近日市場已傳出更相關資訊，市傳指房委會最快於明年1月將推售7個新居屋項目，分別為北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，共約9,000伙，是政府2014年復售居屋以來最多，市傳指房委會擬以市價51折推售以上新居屋項目，樓價介乎124萬元至531萬元。
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市場消息指，是次房委會即將推售7個新居屋項目，包括東涌裕雅苑（約3,300伙）、北角驥華苑（約200伙）、啟德啟欣苑（約1,800伙）、土瓜灣冠山苑（約500伙）、安達臣安秀苑（約1,900伙）以及沙田愉德苑（約500伙）和將軍澳昭明苑（約600伙），合共提供8,926個單位，實用面積介乎186平方呎至555平方呎，如以市價51折推售，以上單位樓價約124萬至531萬元。
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是次推出的單位數目除了是近年最多外，推出的居屋屋苑也位處不同地區，不少也屬市區的核心靚位，最矚目的當然是鄰近港鐵北角站、港島區罕有居屋供應的驥華苑。另外同樣位於九龍市區的啟德啟欣苑、土瓜灣冠山苑及安達臣安秀苑，也相信是合資格買家的必爭盤。
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不過，市場消息又指，房委會資助房屋小組即將加開會議，探討及落實2022年新居屋名單，以及增加白居二配額，同時也會及研究「加辣」居屋轉售限制，買入單位的一手業主首五年不可以以貴於原價賣樓，若想在未補價市場出售居屋予綠表或白居二買家，須於購入單位第5年起才可轉售。業主若想將單位自由市場補地價放售，有可能於購入單位滿十五年後才能轉售。
一表看清2022年有望推出居屋（市場消息）：
|屋苑
|單位數目（伙）
|單位面積(平方呎)
|預計51折後樓價(元)
|預計入伙時間
|北角驥華苑
|284
|280至457
|248萬至531萬
|2024年7月
|啟德啟欣苑
|1,840
|186至448
|124萬至479萬
|2024年12月
|安達臣安秀苑
|1,906
|279至479
|153萬至325萬
|2024年11月
|土瓜灣冠山苑
|500
|281至447
|188萬至364萬
|2024年11月
|東涌裕雅苑
|3,300
|272至555
|130萬至355萬
|2022年9月
|將軍澳昭明苑
|600
|283至461
|169萬至335萬
|2024年9月
|沙田愉德苑
|500
|281至463
|174萬至337萬
|2023年5月
資料來源：綜合市場消息
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記者：陳詠妍