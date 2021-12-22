  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星動向】受供應鏈問題影響　Galaxy S22或推遲開賣

科技 19:14 2021/12/22

分享：

有消息指，因供應鏈問題持續，三星Galaxy S22系列將推遲上市時間，估計2月25日才正式開賣。

三星（Samsung）在今年年初推出旗艦手機Galaxy S21系列後，創下全球銷售佳績，令不少人期待接班的Galaxy S22系列旗艦新機。惟有消息指，因供應鏈問題持續，三星Galaxy S22系列將推遲上市時間，估計2月25日才正式開賣。

【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕
 
三星Galaxy S22系列最近風聲不斷，著名爆料達人Jon Prosser指， Galaxy S22系列供應鏈出現嚴重問題，令新機在上市及開賣時間都比預期中更遲，預訂時間將從2月18日延後到2月19日，而開賣時間則由2月18日改到2月25日，預期仍會趕在MWC 2022正式開幕前舉辦發表活動。
 
綜合外媒消息指，Samsung Galaxy S22系列中的S22+和S22 Ultra將配置Super AMOLED屏幕，而峰值亮度將高達1750尼特。S22系列仍會維持S22、S22 Plus以及S22 Ultra三種等級。Galaxy S22 Ultra不僅將搭載1億800萬像素鏡頭設計，更標榜提高影像拍攝畫質表現，另外將更進一步結合S Pen應用功能，藉此吸引原本習慣使用Galaxy Note系列機種的使用族群

【摺機變磚】Android 12有bug？　三星摺機更新後現故障

【三星動向】Galaxy S21 FE即將登場？三星官網意外現身

責任編輯：黃顯晴

相關文章

【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
2021/11/29
【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2
2021/11/30
【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2
【摺疊手機】摺機風潮再興起！Galaxy Z Flip3 5G獲評為「2021年度百大最佳發明」
2021/12/01
【摺疊手機】摺機風潮再興起！Galaxy Z Flip3 5G獲評為「2021年度百大最佳發明」
【三星新機】為與小米、Oppo競爭　三星明年發布Galaxy A系列將全面配備防水功能？
2021/12/04
【三星新機】為與小米、Oppo競爭　三星明年發布Galaxy A系列將全面配備防水功能？
【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶
2021/12/06
【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶

你可能感興趣

【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
14:35 2021/11/29
【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2
19:16 2021/11/30
【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2
【摺疊手機】摺機風潮再興起！Galaxy Z Flip3 5G獲評為「2021年度百大最佳發明」
19:30 2021/12/01
【摺疊手機】摺機風潮再興起！Galaxy Z Flip3 5G獲評為「2021年度百大最佳發明」
Samsung 通訊科技 移動裝置 銷售 Galaxy S

下一篇文章

【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【IG出錯】與Metaverse撞名！　澳洲藝術家IG突然遭封鎖
【IG出錯】與Metaverse撞名！　澳洲藝術家IG突然遭封鎖
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
【Google】Google Maps測試新功能　方便用家查看位置資訊
【Google】Google Maps測試新功能　方便用家查看位置資訊
【太空旅行】日本富商前澤友作太空之旅完美結束　豪派「太空利是」（有片）
【太空旅行】日本富商前澤友作太空之旅完美結束　豪派「太空利是」（有片）
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款