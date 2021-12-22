【三星動向】受供應鏈問題影響　Galaxy S22或推遲開賣

▲ 有消息指，因供應鏈問題持續，三星Galaxy S22系列將推遲上市時間，估計2月25日才正式開賣。

三星（Samsung）在今年年初推出旗艦手機Galaxy S21系列後，創下全球銷售佳績，令不少人期待接班的Galaxy S22系列旗艦新機。惟有消息指，因供應鏈問題持續，三星Galaxy S22系列將推遲上市時間，估計2月25日才正式開賣。

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三星Galaxy S22系列最近風聲不斷，著名爆料達人Jon Prosser指， Galaxy S22系列供應鏈出現嚴重問題，令新機在上市及開賣時間都比預期中更遲，預訂時間將從2月18日延後到2月19日，而開賣時間則由2月18日改到2月25日，預期仍會趕在MWC 2022正式開幕前舉辦發表活動。



綜合外媒消息指，Samsung Galaxy S22系列中的S22+和S22 Ultra將配置Super AMOLED屏幕，而峰值亮度將高達1750尼特。S22系列仍會維持S22、S22 Plus以及S22 Ultra三種等級。Galaxy S22 Ultra不僅將搭載1億800萬像素鏡頭設計，更標榜提高影像拍攝畫質表現，另外將更進一步結合S Pen應用功能，藉此吸引原本習慣使用Galaxy Note系列機種的使用族群

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責任編輯：黃顯晴