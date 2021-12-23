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【BNO移民英國】資助房屋租金料最高漲4.1% 創十年新高

環球社會熱點 08:05 2021/12/23

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英國今年1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO簽證赴英，英國成為移民熱門地區，當地樓市備受關注。有英國智庫警告，英格蘭有近500萬居住在政府資助房屋的家庭將面臨租金大幅上升，導致其每年的生活成本平均增加202英鎊（約2,095港元）。

英國頭3季共8.8萬港人取得BNO簽證 【下一頁】

英國決議基金會（The Resolution Foundation）發表報告指，民眾面對生活成本持續增加，包括政府在明年4月起加稅，以及天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）預料提高能源價格上限，使家庭水電費進一步上調。英倫銀行預測明年4月通脹將升至6%，創30年新高，英國民眾生活壓力沉重。

此外，由於資助房屋房屋的業主或發展商每年可調整租金，上限根據9月份的消費者價格指數（CPI）再加1個百分點。9月CPI為3.1%，意味著業主最多可加租4.1% 。

報告指出，英格蘭475萬個居住在資助房屋的家庭，將面臨10年以來最大，或多達4.1%租金升幅，每年生活成本平均增加202英鎊，對民眾生活水平帶來嚴重影響。

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英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高 【下一頁】

報告分析指，扣除房屋福利後，資助房屋租金佔租客收入的19%、高於10年前的15%，相當於普通家庭每年額外增加768英鎊（約7,980港元）支出。但另一方面，受惠於低息環境，過去10年置業人士的居住成本由10%下降至9%。

報告續稱，由於就業水平上升，近來獲取政府房屋福利的人數比例有所下降，近一半租客都沒有領取租屋福利，代表他們需自行承擔租金升幅。

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責任編輯：郭麗明

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