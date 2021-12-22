【AAPL】因強大的流動性和獲利　穆迪上調蘋果信用評級至「Aaa」

評級機構穆迪周二（21日）將蘋果公司（Apple，AAPL）的長期信用評級上調至「Aaa」，令其成為繼微軟（MSFT）和強生（JNJ）後，第三家獲穆迪授予最高信用評級的公司。

穆迪分析師Raj Joshi表示，將蘋果評級上調，反映該公司擁有強大的流動性以及強勁的獲利、並未來2至3年內獲利將持續增長，業務狀況非常強勁。穆迪表示，蘋果財務政策追求淨現金平衡的長期目標，以及自美國稅制改革之後的資金配置，意味着該公司在未來3至5年內都能維持強勁的流動性。

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不過，穆迪亦提到，蘋果面臨著不同風險，包括需要配合不斷變化的消費者喜好，為了維持產品定期更新而須管理龐大且複雜的供應鏈，以及當產品周期短暫時所面臨的執行風險。

蘋果已經成爲了全球市值最大的公司，市值逼近3萬億美元。蘋果股價周二收市報172.99美元，漲1.91%。

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責任編輯：黃苑筠