  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工保障】在家工作受傷是否工傷？　加拿大法官判從家中樓梯摔傷員工可獲賠償

商業 19:25 2021/12/22

分享：

加拿大魁北克省（Quebec）的勞工法官，裁定1名於加拿大航空任職的員工，在家工作時從樓梯摔傷，應獲得工傷賠償。（法新社圖片）

在家工作這種新的上班模式日漸普及，隨之以來的是相關員工保障制度的改變。例如在家工作時受傷，能否被視作工傷？加拿大魁北克省（Quebec）的勞工法官給了答案，裁定1名於加拿大航空任職的員工，在家工作時從樓梯摔傷，應獲得工傷賠償。

【素食商機】素食市場發展急速　韓國貿易協會：料2040年植物肉成主流

這項裁決是該省第一宗員工因在家工作而受傷，被判獲得賠償的案例。對此，O'Brien Avocats的商業律師Arnaud Rainfray表示，這是一項非常有趣的裁決，肯定會對魁北克省的企業產生影響，將進一步定義工作場所的界限和僱主的責任。

該案事主於加拿大航空公司擔任客戶服務代理，在家中工期間，在落樓時意外絆倒而受傷。她表示，自己應有資格獲得工傷賠償，但加拿大航空公並不同意。

加拿大航空公司的代表稱，這次樓梯摔倒事件並非於工作期間發生，該員工身處其私人空間，而且摔倒發生在她出門吃飯的時候，這項活動與工作沒有任何關聯。

為以後同類型事件奠定基礎

法官卻並不同意，稱員工的傷害符合「工作期間發生的突然和意外事件」的定義。他指出，魁北克省許多公認的和補償性的工作事故，都發生在僱主無法控制的地方，例如酒店房間，會議廳和第三方管理的停車場。

他還表示，該名員工當時從家中的辦公地方走樓梯去吃午飯的唯一原因，是因為她受制於加拿大航空公司強加的工作時間表。

該員工的工會代表，在整個法律訴訟過程中為她辯護，她表示對裁決感到滿意，且已完全康復並重新開始工作。工會的代表認為，這項裁決澄清了，即使在家中，如果員工於往返工作場所途中受傷，將被認定和在工作場所受傷無分別，並為以後的同類型事件奠下基礎。

【疫後新常態】速食食品逆市生存　顧客昐18分鐘內完成晚餐

【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假

責任編輯：李智美

相關文章

【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
2021/11/16
【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
2021/11/19
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工
2021/11/24
【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工
【員工保障】亞馬遜物流中心倒塌致6死　員工抗議工作禁帶手機與外界隔絕
2021/12/13
【員工保障】亞馬遜物流中心倒塌致6死　員工抗議工作禁帶手機與外界隔絕

你可能感興趣

【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
16:02 2021/11/16
【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
16:55 2021/11/19
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工
13:42 2021/11/24
【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工
加拿大 在家工作 航空 魁北克 編輯 律師 酒店

下一篇文章

【疫後新常態】速食食品逆市生存　顧客昐18分鐘內完成晚餐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場文化】不只職業婦女從彈性工作受惠　84%在職父親同喜愛彈性上班模式
【職場文化】不只職業婦女從彈性工作受惠　84%在職父親同喜愛彈性上班模式
【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table
【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table
【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）
【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【Visa】建立新品牌形象　Visa 於香港推出「Meet Visa」品牌革新計劃
【Visa】建立新品牌形象　Visa 於香港推出「Meet Visa」品牌革新計劃
【日本經濟】跟隨吉野家、松屋步伐　食其家牛肉飯6年來首次漲價
【日本經濟】跟隨吉野家、松屋步伐　食其家牛肉飯6年來首次漲價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款