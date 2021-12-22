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【富智康 2038】 富智康擬分拆子公司於印度上市 將派特別現金股息

股樓投資 18:44 2021/12/22

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富智康（02038）公布，建議將其印度電子製造服務供應商BFIH（Bharat FIH Limited）分拆，並於印度兩大主要證券交易所孟買證交所及印度證交所獨立上市，分拆申請已獲聯交所核准，預計明年完成。與此同時，公司指，將向股東派發特別現金股息。

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

富智康股價今日（22日）一度升近7%，高見1.27元，收報1.26元，仍升5.9%。

富智康指出，BFIH已就建議首次公開發售其權益股份向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，並將就其權益股份在孟買證交所及印度證交所上市申請原則性批准。

【小米 1810】 下周二發布小米12 全球首款應用高通驍龍8 Gen1【見下頁

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根據資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，於印度南部3個園區營運，主要為行動電話、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網路產品及資通訊硬體廠商提供原廠委託製造（OEM）服務，並規畫提供原廠設計製造（ODM）的一站式解決服務。

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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記者：郭秀慧

富智康集團（02038） 分拆 經濟 孟買 印度

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