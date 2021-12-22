【世銀報告】世界銀行指內地經濟重拾增長動力 料明年放緩增長5.1%

世界銀行發表報告，指中國經濟活動下半年急促放緩，將今年內地經濟增長目標下調0.5個百分點，至8%，並預期明年增長會放緩至5.1%。

報告指，下調增長預測反映去年基數較高，出口對經濟支撐減少，以及當局持續去槓桿，報告展望中國經濟下行風險增加，風險包括Omicron變種病毒，再度引發本土疫情，可能擾亂內地經濟活動，而房地產行業持續低迷，可能對經濟有更廣泛影響。但在當局財政政策支持下，明年全年經濟仍可重拾增長動力。

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報告認為中國未來面臨三大挑戰，包括內需和外需帶動經濟復蘇不平衡加劇，而政府在應對疫情和近日監管改革上，國家角色加強，市場化改革進展有限，具體包括中小型民企受疫情嚴峻打擊，而原意希望增加競爭和保護消費者的一系列監管新政，對平台經濟、教育培訓和網上遊戲等行業的投資者，帶來不確定因素，進而導致企業市值重估，報告亦擔心由工業和投資主導的經濟復蘇，會影響中國減排進展。

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責任編輯：龍紀瑩