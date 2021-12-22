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【消費股】大和：必需消費品強者愈強　看好三隻消費股

股市 18:23 2021/12/22

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大和：必需消費品強者愈強　看好三隻消費股

大和發表2022年中國必需消費品展望。大和預期，消費股強者愈強，行業整合提升定價能力及加價是抵銷原材料價格上升壓力的關鍵，看好啤酒股，主因盈利復甦快速、首選為華潤啤酒 （00291） ，價值選擇為周黑鴨 （01458） 及維達 （03331） 。大和給予華潤啤酒、周黑鴨及維達的目標價為82.5元、11元及29.5元，評級為「買入」。

野村：內需為主的消費品牌明年面對更多挑戰，偏好兩大國際零售股，看【下一頁】

大和預期，明年面對的問題與今年類同，一、原材料成本壓力持續，但低成本庫存已耗盡、二、營收由低基數及渠道重啟復甦、三、疫後帶來的生活習慣轉變及高端化。該行又指，今年必需消費品的子行業整合加速，市場份額更集中於首三至五位的龍頭，而該等企業近期也沒有大受加價影響，乳製品和啤酒公司影響最少。企業在今年下半年加價後，帶來的正面影響會在宣布後的三至四個季度最明顯。

投資方面，大和點出三個主題，一、復甦：特別渠道曾關閉及涉足海外市場的企業，料增長可持續至明年下半年；二、通脹：該行留意到更多包裝食品公司調升平均銷售價格，料對2022年的毛利率有利；三、政策：雖然酒類等部份產品稅收上升，但普遍認為可刺激必需消費。

相關文章：【阿里巴巴9988】淘寶擬禁止賣家以好評回贈等方法引導買家給出「好評」　避免誤導消費者

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港股 維達國際（03331） 華潤啤酒（00291） 周黑鴨（01458）

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