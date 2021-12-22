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【素食商機】素食市場發展急速　韓國貿易協會：料2040年植物肉成主流

商業 20:00 2021/12/22

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韓國除了積極發展植物肉外，也投入不少資源發展人工養殖肉類和海鮮產業。（法新社資料圖片）

近年素食需求不斷增加，而亞洲地區有不少打著素食旗號的餐廳開業。據韓國素食聯盟估計，現時韓國有50萬人為嚴格的素食者，當地食品業因而加快搶佔素食市場。

【疫後新常態】速食食品逆市生存　顧客昐18分鐘內完成晚餐

韓國國際貿易協會更預料，2040年時，植物肉的市場佔額將會多於傳統肉類。因而，大型企業、初創亦紛紛攻佔素食市場。午餐肉品牌SPAM的韓國製造商CheilJedang（CJ）宣布將推出名為PlantTable的新素食品牌，預計將率先於新加坡和澳洲發售新產品，並於2022年進軍美國、歐洲及清真市場，並將推出純素的家常菜式產品。

另外，韓國的豆腐食品商巨頭Pulmuone也投身素肉領域，所研發的產品已於11月上市，及後也與美國餐廳合作，提供素肉。

人工培植海鮮亦見商機

韓國除了積極發展植物肉外，也投入不少資源發展人工培植肉類和海鮮產業。上週，韓國的 CellMEAT公佈了世界上第一個由無血清培養基製成的人工培植蝦的原型，可以大幅降低成本。該公司正試圖研發培植帝王蟹和龍蝦。

【素食商機】大家樂再推純素產品　夥OmniFoods推出新豬肉肉餅煲仔飯

【日本經濟】跟隨吉野家、松屋步伐　食其家牛肉飯6年來首次漲價

 

責任編輯：文睿

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