The YOHO Hub再加推109伙　鐵定周日首輪銷售325伙

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋The YOHO Hub再加推價單第3號，涉及109伙，並鐵定於本周日（26日）起推出325伙單位首輪銷售。

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The YOHO Hub四房示範單位

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新一張價單，涉及109伙一房至四房單位，實用面積由325至1,036平方呎不等。今批單位價單售價由849.1萬至2,570.2萬元，價單呎價則由22,137至26,763元；新價單保留最高12%折扣優惠，折實後整批售價由最平747.2萬至2,261.7萬元，折實呎價則介乎19,481至23,551元。新地代理總經理陳漢麟表示，今批單位折實平均呎價為21,799元，主要為高層及景觀優質的單位，故屬原價加推。

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發展商同時上載首份銷售安排，The YOHO Hub將於周日（26日）起推出325伙單位首輪銷售。據銷售安排顯示，當日共設兩個時段發售單位，A組買家須購入1至3伙單位（包括最少1伙指定單位），B組買家可購入1至2伙單位。項目將於本周六（25日）下午一時正截票。

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