【職場熱話】女同事主動出擊追求港男 疑發音不準引人大笑

又到聖誕，又到聖誕！不知道各位今年聖誕節有甚麼打算呢？最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己上週五（17號）與同事們吃午飯時，女同事問了一條問題，令人捧腹大笑。

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此貼文一出後，網民搞笑地回應：「千萬不要笑呀.....她暗示你們沒有禮貌」、「如何交換禮貌？互相問候一下？」、「你們大笑，真是無禮貌！」、「很多人經常打招呼，例如：我跟你說早安，你回我一句早晨，難道這樣不算交換禮貌嗎？」，另有網民持相反見解，「可能女同事暗戀樓主，忍不住想公開『插旗』。」

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責任編輯：陳頌潔