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【Omicron變種】日本首現本地感染 大阪一家三口無外遊史

環球社會熱點 19:10 2021/12/22

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新冠肺炎變種病毒株Omicron肆虐全球，多國陸續發現本地感染個案。日本大阪府周三（22日）表示，相信首次發現Omicron變種社區傳播個案，沒有外遊史的一家3口確診Omicron，暫未知感染途徑。3名患者現時已入院接受治療。

日本延長封關至1月初 接觸者強制隔離14日 【下一頁】

日本團隊研發偵測口罩 新冠病毒無所遁形 【下一頁】

日本大阪府周三報告指，當地有3人確診Omicron變種，患者為一家3口，包括30多歲的一男一女、以及未滿10歲的女孩。三人均沒有外遊史，在上周六（18日）至周一（20日）出現如發燒等輕微病徵，現時已住院接受治療。 當局已鎖定3名密切接觸者，正對其進行檢測並監測他們的身體狀況。

大阪府知事吉村洋文表示，相信這是日本首次發現的Omicon社區傳播個案，當地另有一名30多歲男子確診Omicron，近期有外遊史，曾入住指定隔離酒店。男子被確定為密切接觸者，後來證實感染Omicron。

吉村洋文指大阪存在社區感染情況，呼籲民眾警惕預防感染。厚生勞動大臣後藤茂之指，西部主要地區出現社區傳播，政府會採取一切必要預防措施。

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責任編輯：郭麗明

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