【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢

兩大遊戲機廠商巨頭微軟及Sony，其次世代主機Xbox和PlayStation的銷售量一直平分秋色，競爭相當激烈。在今年11月的消費旺季中，Xbox主機的銷量更超越PS5。有外媒特意藉此分析是次「遊戲機大戰」中，微軟Xbox的3大優勢。

據外媒《BusinessInsider》報道，Xbox有Series S和Series X可供機迷選擇，雖然Xbox Series X與PS5同樣一機難求，但入門版的Xbox Series S，庫存相對充裕，現時已可在各大電商平台購買現貨。

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加上，Xbox Series S的售價為300美元（香港售價為2,280港元），較售價為500美元（香港售價為3,880港元）的Xbox Series X便宜，故吸引不少機迷入手。

最後，微軟廣受歡迎的Game Pass訂閱服務，繳交月費便可暢玩平台上多款遊戲，更有機迷期待已久的「最後一戰：無限」（Halo Infinite）和「極限競速 地平線5 」（Forza Horizon 5 ）遊戲加持，直接將遊戲陣容上較弱的Sony Playstation Plus及Playstation Now等訂閱服務比下去。

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責任編輯：殷凱怡