  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (三) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Xbox銷量大勝PS5　外媒揭3大關鍵優勢

科技 18:23 2021/12/22

分享：

兩大遊戲機廠商巨頭微軟及Sony，其次世代主機Xbox和PlayStation的銷售量一直平分秋色，競爭相當激烈。在今年11月的消費旺季中，Xbox主機的銷量更超越PS5。有外媒特意藉此分析是次「遊戲機大戰」中，微軟Xbox的3大優勢。

據外媒《BusinessInsider》報道，Xbox有Series S和Series X可供機迷選擇，雖然Xbox Series X與PS5同樣一機難求，但入門版的Xbox Series S，庫存相對充裕，現時已可在各大電商平台購買現貨。

【機迷熱話】料有新遊戲推出？　任天堂將於12月16日舉行獨立遊戲介紹會

【機迷熱話】PS5可自由換裝！　Sony推出全新5色主機護蓋（多圖）

加上，Xbox Series S的售價為300美元（香港售價為2,280港元），較售價為500美元（香港售價為3,880港元）的Xbox Series X便宜，故吸引不少機迷入手。

最後，微軟廣受歡迎的Game Pass訂閱服務，繳交月費便可暢玩平台上多款遊戲，更有機迷期待已久的「最後一戰：無限」（Halo Infinite）和「極限競速 地平線5 」（Forza Horizon 5 ）遊戲加持，直接將遊戲陣容上較弱的Sony Playstation Plus及Playstation Now等訂閱服務比下去。

【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone

責任編輯：殷凱怡

相關文章

【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價
今日
【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價
【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
2021/12/21
【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
【Tesla】Tesla年度大更新　娛樂系統增TikTok及Sonic遊戲
今日
【Tesla】Tesla年度大更新　娛樂系統增TikTok及Sonic遊戲
【遊戲熱話】發展自家服務直播　Facebook Gaming夥球星尼馬定期進行遊戲直播
2021/12/20
【遊戲熱話】發展自家服務直播　Facebook Gaming夥球星尼馬定期進行遊戲直播

你可能感興趣

【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價
今日 16:27
【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價
【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
12:00 2021/12/21
【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
【Tesla】Tesla年度大更新　娛樂系統增TikTok及Sonic遊戲
今日 17:51
【Tesla】Tesla年度大更新　娛樂系統增TikTok及Sonic遊戲
遊戲設置 科技產品 遊戲 XBOX PlayStation Sony

下一篇文章

【Tesla】Tesla年度大更新　娛樂系統增TikTok及Sonic遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【太空旅行】日本富商前澤友作太空之旅完美結束　豪派「太空利是」（有片）
【太空旅行】日本富商前澤友作太空之旅完美結束　豪派「太空利是」（有片）
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
【IG出錯】與Metaverse撞名！　澳洲藝術家IG突然遭封鎖
【IG出錯】與Metaverse撞名！　澳洲藝術家IG突然遭封鎖
【Google】Google Maps測試新功能　方便用家查看位置資訊
【Google】Google Maps測試新功能　方便用家查看位置資訊
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款