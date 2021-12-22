【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池

印度車廠Mahindra & Mahindra旗下南韓汽車品牌雙龍汽車（SsangYong Motor）表示，已與比亞迪（01211）簽署電動汽車電池開發初步協議。加上花旗研究報告指出，比亞迪於低綫城市的銷售佔比增長8個百分點至54%。消息帶動下，比亞迪股價今日（22日）曾升逾4%，高位逼近267元，收報265元，升3.5%，成交額16.1億元。

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比亞迪與韓國雙龍汽車簽署網路，合作研發動力電池和電池組自主生產技術，而比亞迪的全資電池製造商FinDreams Industry亦將參與電池開發項目。兩家公司合作研發的電池將用於雙龍汽車計劃於2023年實現量產的U100電動汽車，未來亦將不斷擴大合作範圍，包括共同研發電池組和電動汽車專用平台等。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧