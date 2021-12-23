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日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費

環球社會熱點 09:05 2021/12/23

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日本經濟受新冠肺炎疫情影響，新鮮牛奶產量過剩導致供應大於需求，估計數以噸計的牛奶可能因此浪費。日本首相岸田文雄日前呼籲民眾，每人多飲用牛奶，減少浪費新鮮牛奶。

【Omicron變種】日本延長封關至1月初 接觸者強制隔離14日 【下一頁】

岸田文雄在周二（21日）的國會中提出，希望日本民眾可以飲用比日常多一杯的牛奶，或是多加利用奶類製品煮食，避免大量新鮮牛奶因此被傾倒浪費。農林水產大臣金子原二郎與東京都知事小池百合子亦在上周五（17日）的記者會上，一口飲下一杯牛奶。

日本政府估計，因學校對鮮奶需求下降及預期更多零售商在明年關門，今個冬季將有5,000噸新鮮牛奶會浪費。日本奶製品協會亦指出，新冠疫情嚴重打擊款待行業，同時亦大幅減少行業對新鮮牛奶的需求。

    點擊圖片放大
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原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條 【下一頁】

日本奶農在網上發起標記（Hashtag）運動，用#1Lperday呼籲更多日本民眾在周六（25日）聖誕節當日開始，至2022年1月3日每日購買1公升牛奶。連鎖便利店LAWSON亦提供折扣優惠，12月31日至新年當日半價買一杯熱牛奶。

日本食品企業明治（meiji）則邀請日本摔角奧運金牌得主吉田沙保里拍攝廣告，希望吸引更多民眾購買鮮乳類產品。

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責任編輯：吳漢培

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