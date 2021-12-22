【綠置居2022】消息指房委會推三綠置居屋苑共4,693伙 擬以市價41折發售 入場費最平79萬

消息指，新一期綠置居即將推出。房委會擬以市價41折，推售三個新綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，售價介乎約79萬元至186萬元，以市價41折出售，價錢相較上一期以市價5折發售、入場費118萬元的鑽石山啟鑽苑更便宜，新一期綠置居當中，馬鞍山錦柏苑只售79萬元，入場費為歷來最平，即首期只需約4萬元已經可上車,料將在明年第三或第四季接受申請，並在第四季揀樓，預料揀樓程序在2023年初完成。

綠置居屋苑一、油塘高宏苑

消息指，新一期綠置居合共有三個新項目，油塘高宏苑是唯一一個位於市區的項目，位於茶果嶺道及欣榮街交界，該址鄰近鄰近油塘港鐵站、油塘工業區、油塘中心及公共屋邨鯉魚門邨，預計座數為2座，合共提供2,021伙，單位戶型設開放式單位至2房，單位面積由185至489呎不等。售價由88萬元至286萬元不等，平均呎價達5,710元，是三個新屋苑中最貴的項目，入伙時間為2025年第1月。

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綠置居屋苑二、馬鞍山錦柏苑

而其餘兩個項目則位於新界區，分別有馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑。馬鞍山錦柏苑位於恆泰路，較近港鐵恒安站及大型商場「We Go Mall」，預計座數為3座，合共提供1,896伙，單位戶型設開放式單位至2房，面積介乎184呎至473呎，平均呎價5,260元，售價為79萬元至273萬元，以最平79萬元售價計算，倘綠表戶付5%首期上車，連同雜費料只需約4萬元便有望上車，入伙時間為2026年2月。

綠置居屋苑三、粉嶺清濤苑

粉嶺清濤苑往東鐵上水站需行10分鐘，鄰近有北區醫院及上水公共屋邨清河邨，預計座數為1座，合共提供776伙，單位戶型設開放式單位至2房，面積介乎277呎至449呎，是唯一一個提供多於二百呎單位的項目，平均呎價約4,690元，售價為117萬元至229萬元，入伙時間為2024年10日。

不過，下次綠置居申請期距今尚有9個月，據悉房委會認為，接受申請前或重新評估項目市值，故屆時折扣率及售價或可能有變動。

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責任編輯：龍紀瑩