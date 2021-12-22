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【疫後新常態】速食食品逆市生存　顧客昐18分鐘內完成晚餐

商業 19:21 2021/12/22

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美國多個食品品牌，包括金寶湯（Campbell Soup）等亦表示，現時消費者更傾向選擇速食和易於隨身攜帶的食品。（法新社資料圖片）

疫情初期，相信不少港人也多了很多時間留在家中研究不同食譜，對於即食食品的需求彷彿大幅減少。兩年過去，人們的生活回歸正常，習慣與疫情共處，速食食品的銷情便隨即回升。美國多個食品品牌，包括金寶湯（Campbell Soup）等亦表示，現時消費者更傾向選擇速食和易於隨身攜帶的食品。

【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展

綜合外電報道，美國有婚禮攝影師夫婦Bobby和Emily表示，疫情初期婚禮生意大受影響，因此有大量時間留在家中煮食，但今年人們開始習慣與疫情共處後，二人工作量大增。為了節省時間，二人開始更依賴速食食品，更購買了美國品牌Anyday所推出的玻璃碗，搭配其提供的食譜，只需要微波爐即可製作出新鮮食物。

厭倦在家煮飯

金寶湯早前進行調查，發現消費者的烹飪習慣發生很大的變化。其餐飲部總裁 Chris Foley表示，人們已經厭倦了在家煮飯和準備複雜的食品，而且消費者希望能在家中或辦公室裡快速完成煮食，以18分鐘內完成晚餐的烹調。

另一食品企業General Mills行政總裁Jeffrey Harmening表示，隨消費者的工作和生活回復疫情前的模式，變得更加忙碌，因此該公司在零食和穀物棒等類別中也出現了明顯的增長。

食品商大推健康即食產品

因此，不少食品製造商正研發更方便、更健康的膳食和小食來應對這種飲食模式轉變。出產急凍餐盒、熱狗等食品的Conagra表示，消費者不再留在家中，流動性增加，亦改變其食品的購買模式。該企表示，估計由於有更多人出行，而人們在汽車和火車上更頻繁地吃零食，令今年旗下爆谷的銷量有所增長。

而金寶湯亦推出一系列可於微波爐加熱的湯類產品、用於快速煮食的Prego 醬汁等，亦受到大眾歡迎。據美國IRI市場數據得悉，各種即食產品，如零食、穀物棒、冷藏午餐等銷量也在2020年稍微下降，而2021年的年銷量便回恢至正常水平，甚至更高。

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責任編輯：文睿

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