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【新品情報】麥當勞聯乘HERSHET'S推朱古力新地系列 脆皮朱古力新地只賣9.5元

理財智慧 17:50 2021/12/22

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不少人也愛甜甜的朱古力，聖誕節將至，麥當勞甜品站再度聯乘著名國際朱古力品牌HERSHEY’S，推出朱古力新地甜品系列，增添窩心佳節氣氛。

    點擊圖片放大
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由12月23日起，麥當勞甜品站再度推出期間限定的HERSHEY’S朱古力新地甜品系列，其中「HERSHEY’S朱古力(/扭紋)新地筒」，充滿濃郁的朱古力香味。
至於「HERSHEY’S脆皮朱古力(/扭紋)新地筒」是新地筒升級版，外層裹上HERSHEY’S朱古力特製的脆皮，兩種滋味完美融合，可食出雙重享受。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

「HERSHEY’S脆皮朱古力 (/扭紋)新地」則在幼滑的新地上加入香濃朱古力脆漿。同步登場的還有「HERSHEY’S朱古力(/扭紋)麥旋風」，朱古力新地加上Oreo曲奇碎，為帶來極致的朱古力體驗！

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於推廣期內，顧客可以優惠價9.5元享受HERSHEY’S脆皮朱古力(/扭紋)新地。

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記者：陳詠妍

麥當勞 經濟 新地 朱古力

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