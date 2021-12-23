【職場熱話】打工仔「大頭蝦」看病忘帶醫療卡 HR一句話驚醒夢中人

如果公司有醫療福利，通常有一張醫療卡，看醫生時交出這卡，可以平價付款，有一名網民在《香港討論區》發文指，自己最近請病假，當他補回醫生紙給人力資源（HR）時，他竟被HR一句話「驚醒夢中人」，令他感到十分後悔。

樓主在此奉勸大家如果看醫生時，記得交出醫療卡，千萬不要像他一樣「大頭蝦」忘記交出去。

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為用公司醫療卡未必有好處，醫生有機會處方較差的藥物，「用醫療卡未必有著數，因為成本關係，不少醫生處方比較便宜的藥物，有可能副作用比較大一點。」、「我未必用醫療卡，傳聞藥物差一點，不要為了節省幾百元。」，有人不認同以上網民的說法，「藥物一樣，但可能正價是3天藥，醫療卡只給你2天藥。」

另外，有些網民提醒及建議樓主，「當你下次用醫療卡時，護士有機會說不可以使用。」、「自己付錢，之後回公司填表格索取。」

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責任編輯：陳頌潔