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【恒大3333】恒大：風險化解委員會正與債權人溝通　無交代實質進展

股市 17:36 2021/12/22

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【恒大3333】恒大：風險化解委員會正與債權人溝通　無交代實質進展

中國恒大 （03333） 月初成立風險化解委員會，由恒大主席許家印出任主席，並有來自信達、越秀等恒大外人士參與。中國恒大最新通報，針對集團目前面臨的風險，風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益，惟通告未提及任何實質進展。

恒大今日股價再跌3%，報1.45元，成交1億元。

恒大於本月6日成立風險化解委員會，惟公司於翌日無法在寬限期支付美元債券利息，首度觸發違約。

*人行周一下調LPR、傳明年減息　內房股見底未？*【按此速睇】

以下以恒大成立風險化解委員會相關消息：

【恒大3333】恒大創歷史新低　兩幅成都地被收回、遭中原及利嘉閣入稟追討逾2400萬

【恒大3333】恒大據報遭中央要求春節前解決拖欠農民工工資　讓農民工安心過年

【恒大3333】恒大遭多名境內債權人起訴　合共索償840億元人幣

【恒大3333】恒大許家印夫婦上周被大手斬倉後　逾2.2億股隨即被解除抵押

【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億　再有A股苦主公告恒大拖款

【恒大3333】許家印據報不願快速出售恒大資產撲水

【恒大3333】恒大跌半成創新低　寬限期滿未付息、標普：違約無法避免

【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

港股 許家印 中國恒大（03333） 恒大

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