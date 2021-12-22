【恒大3333】恒大：風險化解委員會正與債權人溝通　無交代實質進展

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港股可望反彈到年底？建議小吼呢類股
中國恒大 （03333） 月初成立風險化解委員會，由恒大主席許家印出任主席，並有來自信達、越秀等恒大外人士參與。中國恒大最新通報，針對集團目前面臨的風險，風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益，惟通告未提及任何實質進展。
恒大今日股價再跌3%，報1.45元，成交1億元。
恒大於本月6日成立風險化解委員會，惟公司於翌日無法在寬限期支付美元債券利息，首度觸發違約。
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