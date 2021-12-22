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【Tesla】Tesla年度大更新　娛樂系統增TikTok及Sonic遊戲

科技 17:51 2021/12/22

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Tesla早前為車主推出系統及車內功能一共14項更新，如在車中添加了TikTok應用程式（App），讓車主可欣賞影片。

為了迎接聖誕，Tesla早前為車主推出系統及車內功能一共14項更新，如在車中添加了TikTok應用程式（App），讓車主可欣賞影片。另外，也加入了兩款新遊戲，分別是《音速小子（Sonic）》和《數獨》。

【Tesla充電】Tesla聖誕假期非高峰時段提供免費Supercharge　香港有冇份？

【Tesla】Tesla Cybertruck車身顏色無得揀　Elon Musk：許多第三方包膜

Tesla宣布，為節日準備的系統大更新已陸續開放予車主使用，不過僅在美國地區發布。而是次Tesla就添加了多項新程式及功能，例如在Tesla Theater中新增了TikTok程式，讓用戶能直接在車內屏幕上滑短影片。至於遊戲方面，Tesla就在Arcade中推出《音速小子》和《數獨》兩款遊戲。但值得留意的是，功能只限停車或靜止狀態時才能使用。

除此之外，Tesla也更新了其Light Show Feature（燈光表演功能），更新後4款車型Model S、X、3及Y均可使用，不過礙於車門設計不同，當中「翅膀拍翼」節奏舞動效果，仍然只有Model X才能應用到。

    點擊圖片放大
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除了娛樂，是次2021.44.25更新帶來一項相當方便、且能很有效幫助駕駛確認路況的方向燈盲點相機（Blind Spot Camera）功能，即一打燈就會快速顯示該側實況的功能，讓車主可以看到更多轉彎死角。而且這次更新也很體貼地增加了車內自動恆溫功能，系統會根據車內溫度去自動調整座椅加溫的功能，讓車主在冬日也可以取得溫暖。

【Tesla新品】Tesla推出兒童電動車Cyberquad　售1.48萬元（多圖）

責任編輯：黃顯晴

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