▲ 【大行報告】大和調低澳門12月日均賭收至約2.5億澳門元 中介撤出貴賓廳不影響中場業務

澳門博彩業近日消息頻頻，大和資本表示，據其渠道得知，澳門12月份博彩收益料會維持平穩，截至12月19日的日均賭收約2.34億澳門元，但基於更多中介撤出貴賓廳業務，加上變種病毒Omicron令中港澳通關的潛在日期抽後，因此調低12月份日均賭收，由原本的2.6億至2.8億澳門元，降至2.5億至2.7億澳門元。

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大和指，中介撤出貴賓廳業務對濠賭股的負面影響，已逐漸被日益改善的中場業務所填補，而中介的問題料不會衝擊中場，因此預期賭收於年底前會保持平穩，直至有新的催化劑出現。

不過，由於內地在疫情防疫上採取「清零」政策，港澳亦跟隨，故Omicron是通關較預期緩慢的最大風險。

大和對濠賭股持「正面」看法，相信行業已被超賣，建議投資者可趁低吸納貴賓廳業務比例較小及財政狀況較佳的濠賭股，首選金沙 （01928） 及銀娛 （00027） ，兩者評級均為「買入」。

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