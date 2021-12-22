  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和調低澳門12月日均賭收至約2.5億澳門元　中介撤出貴賓廳不影響中場業務

股市 17:30 2021/12/22

分享：

【大行報告】大和調低澳門12月日均賭收至約2.5億澳門元　中介撤出貴賓廳不影響中場業務

澳門博彩業近日消息頻頻，大和資本表示，據其渠道得知，澳門12月份博彩收益料會維持平穩，截至12月19日的日均賭收約2.34億澳門元，但基於更多中介撤出貴賓廳業務，加上變種病毒Omicron令中港澳通關的潛在日期抽後，因此調低12月份日均賭收，由原本的2.6億至2.8億澳門元，降至2.5億至2.7億澳門元。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此速睇－附time code】

新濠博亞入稟要求收回Mandy Lieu珒然單位【下一頁】

大和指，中介撤出貴賓廳業務對濠賭股的負面影響，已逐漸被日益改善的中場業務所填補，而中介的問題料不會衝擊中場，因此預期賭收於年底前會保持平穩，直至有新的催化劑出現。

不過，由於內地在疫情防疫上採取「清零」政策，港澳亦跟隨，故Omicron是通關較預期緩慢的最大風險。

大和對濠賭股持「正面」看法，相信行業已被超賣，建議投資者可趁低吸納貴賓廳業務比例較小及財政狀況較佳的濠賭股，首選金沙 （01928） 及銀娛 （00027） ，兩者評級均為「買入」。

相關文章：【濠賭股】金沙永利美高梅3大美資賭牌牌主跌7%　惠譽列金沙入負面觀察名單

相關文章：【周焯華受查】永利澳門證實年底前結束博彩中介合作　澳門財司累收逾460宗中介人僱員求助

港股 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 疫情 博彩 澳門 澳門元 大行報告

上一篇文章

【恒大3333】恒大：風險化解委員會正與債權人溝通　無交代實質進展

下一篇文章

【內房危機】新力控股預告未能償還下月到期2.5億美元債券　此前遭恒指公司剔出恒生綜合指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款