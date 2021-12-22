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【Omicron變種】新加坡停售免隔離機票 未來削配額

環球社會熱點 18:05 2021/12/22

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為遏止變種新冠病毒株Omicron由境外傳入，新加坡收緊旅客免檢疫入境安排，宣布由周四（23日）起至下月20日，暫停出售「已接種疫苗旅遊通道」的機票及車票，同時未來會削減免隔離入境旅客配額。

新加坡現首宗本土感染 機場女員工確診 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH） 周三（22日）宣布，暫停出售周四至下月20日的「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lane，簡稱VTL）機票及巴士車票；代表所有旅客，在未來一個月內入境新加坡需要接受隔離。至於較早前已購買機票的合資格旅客仍可透過VTL，免隔離入境新加坡旅行，但要每日做新冠檢測。

MOH表示，收緊入境措施將有助爭取時間研究Omicron變種、提高當地抵禦新變種病毒及醫療系統能力，讓更多民眾接種新冠疫苗及第3針。

日本延長封關至1月初 接觸者強制隔離14日 【下一頁】

MOH續指，當局從下月21日起會削減VTL入境配額，嚴防Omicron變種從外地傳入。新加坡民航局表示，屆時航空公司售賣VTL機票總數不多於一半，同時會採取額外措施保機場員工，包括要求與乘客接觸的員工配戴更具保護性的N95口罩及面罩，以及定期做PCR檢測。

MOH稱，截至周一為止（20日）當地至今錄得71宗Omicron確診個案、包括6宗本地個案。

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責任編輯：郭麗明

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