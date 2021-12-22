【大行點睇】瑞信料鷹瞳科技12個月內逐步達關鍵里程碑　料潛在升幅逾80%

瑞銀發表報告，首予鷹瞳科技(02251) 「買入」評級，目標價75.2元。

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瑞銀指，鷹瞳科技成立於2015年，是一家人工智能公司，專注於基於視網膜的早期檢測、診斷和健康風險評估解決方案，認為公司是AI視網膜影像領域的領導者，雖然該領域仍處於早期階段，但有可能在2025年發展至47億人民幣的市場。瑞銀指，投資者對鷹瞳科技的擔憂是行業的市場規模和競爭力，相信公司可以在未來12個月內逐步達到關鍵里程碑，證明其增長潛力。

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