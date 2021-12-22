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【大行點睇】瑞信料鷹瞳科技12個月內逐步達關鍵里程碑　料潛在升幅逾80%

股樓投資 18:18 2021/12/22

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瑞銀發表報告，首予鷹瞳科技(02251)  「買入」評級，目標價75.2元。

 

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 



瑞銀指，鷹瞳科技成立於2015年，是一家人工智能公司，專注於基於視網膜的早期檢測、診斷和健康風險評估解決方案，認為公司是AI視網膜影像領域的領導者，雖然該領域仍處於早期階段，但有可能在2025年發展至47億人民幣的市場。瑞銀指，投資者對鷹瞳科技的擔憂是行業的市場規模和競爭力，相信公司可以在未來12個月內逐步達到關鍵里程碑，證明其增長潛力。

 

 

【阿里巴巴 9988】 阿里雲未及時報告安全漏洞 傳遭工信部暫停合作關係 阿里巴巴股價一度轉跌

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同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

 

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撰文 : 周兆邦

鷹瞳科技－B（02251） 港股

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