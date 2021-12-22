【異動股】騰盛博藥急升一成　旗下藥物或有效中和變種病毒Omicron

國家藥品監督管理局於本月8日應急批准騰盛博藥(02137)旗下騰盛華創醫藥技術(北京)新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液及羅米司韋單抗注射液註冊申請。

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集團管理層表示，，安巴韋/羅米司韋單抗聯合療法是單次靜脈給藥，靜脈給藥血液抗體濃度會上升得非常快，在公司的劑量選擇下，可以很快地在幾個小時內達到300-400毫克/毫升的血液抗體濃度，這個數據說明在這樣的高濃度下，該療法在人的血清裡的最高抗體濃度可以達到針對Omicron變異病毒株IC50值的千倍和IC90值的百倍數量級。公司有很大的信心，給藥的劑量是完全可以很有效地中和Omicron變異病毒株。

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