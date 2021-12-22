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【異動股】騰盛博藥急升一成　旗下藥物或有效中和變種病毒Omicron

股樓投資 18:10 2021/12/22

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國家藥品監督管理局於本月8日應急批准騰盛博藥(02137)旗下騰盛華創醫藥技術(北京)新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液及羅米司韋單抗注射液註冊申請。

 

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

集團管理層表示，，安巴韋/羅米司韋單抗聯合療法是單次靜脈給藥，靜脈給藥血液抗體濃度會上升得非常快，在公司的劑量選擇下，可以很快地在幾個小時內達到300-400毫克/毫升的血液抗體濃度，這個數據說明在這樣的高濃度下，該療法在人的血清裡的最高抗體濃度可以達到針對Omicron變異病毒株IC50值的千倍和IC90值的百倍數量級。公司有很大的信心，給藥的劑量是完全可以很有效地中和Omicron變異病毒株。

 

【阿里巴巴 9988】 阿里雲未及時報告安全漏洞 傳遭工信部暫停合作關係 阿里巴巴股價一度轉跌

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同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

騰盛博藥—B（02137） 港股

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