【異動股】兌吧急升23%　將為銀聯提供SaaS服務

兌吧(01753)今日股價急升23%。集團公布，附屬「杭州兌吧」於近期與「中國銀聯」就開發軟件解決方案簽訂採購協議，杭州兌吧將為中國銀聯提供用戶運營SaaS服務，以通過互動平台對目標客戶線上流量進行促活和轉化，以促進及助推線上業務發展。

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

兌吧上月公布，今年第三季，集團用戶運營SaaS業務新簽約(含續約)合約數量為194份，按年減少約6.3%，其中45份為與銀行客戶所簽合約。第三季度新簽合約總額為4,540萬元人民幣(下同)，按年增加78.7%，其中與銀行類客戶所簽合約總額為2,270萬元，新簽合約中最高的客單價為400萬元。

【阿里巴巴 9988】 阿里雲未及時報告安全漏洞 傳遭工信部暫停合作關係 阿里巴巴股價一度轉跌

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機