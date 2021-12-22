啟德MONACO ONE第二期命名「MONACO MARINE」　最細約320呎起　料最快明年初銷售

會德豐發展地產旗下啟德MONACO ONE項目第二期正式命名為「MONACO MARINE」，共提供559伙單位，料於明年初登場銷售，成為會地2022年頭炮項目。

MONACO MARINE由2棟高座及4棟低座大樓組成，提供一房至三房單位，並主打兩至三房，另設特色戶。他續指，項目分層標準單位實用面積約介乎320至710平方呎，而特色單位則達至約1,500至1,700平方呎，項目預計關鍵日期為2023年3月15日。

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會德豐地產常務董事黃光耀表示，期望MONACO MARINE能於本月底獲批預售樓花同意書，最快將於明年初推出，項目或將成為集團2022年首個推出的項目；價格方面，他指MONACO MARINE會參考MONACO ONE成交價，亦明言定價或有所調升，因MONACO MARINE景觀較一期更為優越。

黃光耀又提到，集團明年預計最少會推出4至5個項目，均集中於啟德區域，提供逾2,000伙供應。至於市況方面，他相信，若明年疫情進一步受控，整體成交量有望維持超越今年水平，又預計明年樓價會有5%至8%升幅。

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