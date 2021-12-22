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疫情縮短美國人均預期壽命近2年 二戰後最大跌幅

環球社會熱點 17:13 2021/12/22

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新冠肺炎疫情至今已經爆發近2年，美國染疫死亡人數更是全球第一。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，去年美國人均預期壽命縮短近2年，是美國逾75年來最大年度跌幅。CDC表示，新冠肺炎是去年美國第3大常見死因，美國男性預期壽命的下跌幅度超越女性。

英研究：疫情縮短預期壽命逾2年 二戰後最大跌幅 【下一頁】

CDC公布統計數據表示，美國2020年人均預期壽命為77歲，較2019年縮短1.8歲，為當地75年來最大單一年度跌幅。其中男性去年預期壽命為74.2歲，減少2.1年。而女性則縮短1.5年至79.9歲。整體而言，去年死亡率增加16.8%，即平均每10萬人中有835.4人死亡。

死因方面，CDC指新冠肺炎為第3大原因，有逾35萬人因此離世。首兩名是心臟病及癌症，均錄得逾60萬人。2019年頭10大死因中9個在去年依然入榜，自殺跌出頭10。美國去年糖尿病的死亡人數首次錄得逾10萬人，因意外離世人數亦首次錄得逾20萬人。

美國今年死亡人數超去年全年 累計77萬人死 【下一頁】

美國各族裔15歲或以上人士死亡率有增加，其中以拉丁裔增幅最大，男性錄得42.7%增幅，女性則有32.4%。其次為非裔人士，男女性分別增長28%及近25%；而白人男女性則分別增長13.4%及12.1%。

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責任編輯：李俊儀

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