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【阿里巴巴 9988】 阿里雲未及時報告安全漏洞 傳遭工信部暫停合作關係 阿里巴巴股價一度轉跌

股樓投資 17:09 2021/12/22

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阿里巴巴（09988）旗下阿里雲公司傳遭工信部暫停合作關係。據《21世紀經濟報道》報道，工業和信息化部網絡安全管理局通報稱，阿里雲發現基於Java語言的開源日誌框架阿帕奇（Apache）Log4j2，存在遠程代碼執行漏洞，但阿里雲發現相關嚴重安全漏洞後，並未及時報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

報道指，經研究，工信部將暫停阿里雲作為工信部「網絡安全威脅信息共享合作平台單位」，暫停期6個月。暫停期滿後，工信部會再根據阿里雲公司整改情況，研究恢復阿里雲作為合作單位的事宜。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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    +5

阿里巴巴股價今早（22日）高開逾5%後，一度由升轉跌，低見113.1元，至收市升0.9%，報114.9元，成交額52.2億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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記者：郭秀慧

阿里巴巴－SW（09988） 經濟 阿里雲 阿里巴巴

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