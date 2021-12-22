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【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足

理財智慧 19:26 2021/12/22

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相信每位香港人的生活也不容易，不少人日昐夜昐便是希望能有自己所屬的安身之所，那麼若然苦侯多年終能分派得一公屋單位，當然是要好好裝修設計一番。是次要介紹的單位位於石硤尾邨，其面積為380呎，屬3-4人單位，而裝修費用為約25萬，裝修時間為約2個月，全屋走簡約風設計。

這單位的原則為長形，屬清水樓，有一梗廚、梗廁但沒有梗房。戶主在收樓時，單位只有簡單的水泥地、白色牆面及磚瓦。由於這單位居住了3個人，包括戶主夫婦及其孩子，因此戶主要求需要有2房的間隔。

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另外，戶主希望單位的風格主要能走簡約風，多以淺色的色調作設計配搭，同時也要求單位需有足夠的儲物空間，以作收納之用。而為了間出2房，設計師需要佔用到客廳的空間，然而由於房間會阻擋客廳的光線，使客廳的採光度不足，因此設計師除了需要考慮全屋的儲物量、空間感外，也需平衡採光。

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而為了解決客廳採光不足的問題，設計師在兒子的房間以一透光玻璃趟門代替牆身及門，將自然光打入客廳，營造落地玻璃窗的視覺效果，同時亦擴大空間感。另外，2間房間均用了地台床的設計，增加大量儲物空間，而全屋的傢俬則主要用木紋飾面為主，以營造出一個和譜的氣氛。

在裝修設計上， 設計師在入門口位置放置了一個白色配淺木紋色的C型儲物櫃， 而儲物櫃有2個玻璃展示櫃，以供戶主擺放陳列品，而全屋的地板則用了較深的木紋色，與木紋飾面的傢俱作配搭，同時，戶主把儲物櫃旁邊的牆壁塗上了米白色，以增加溫暖、簡約的感覺。

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為了增加儲物空間，設計師在房間上花了不少心思。戶主夫婦的房間運用了大量的組合櫃，當中有一淺木紋色的地台床連地櫃及白色的落地貼牆衣櫃，另外，設計師也在房間增設了2級的梯階，並在其底部造出滲光效果，使房間的豪華感大增，而且在門的後方也有一陳列架，方便戶主擺放展示品。 

不但這樣，設計師也在床尾旁邊的空間造了一吊梳妝台供戶主化妝使用，而這樣的設計能盡用房內的每呎空間。而兒子房的設計也大致與主人房相同，只是床尾的地方造了一書桌及吊書架，以供兒子讀書工作使用。

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在洗手間上，設計師改細了門口位，以增加洗面盆及面盆櫃空間，並造了一鏡櫃，以增加收納空間。而廚房的間隔則沒有做任何改動，入內有一白色配深木紋色的L型廚櫃，除了增加收納空間外，也更方便走動，而在煮食的牆壁上，戶主刻意加裝了一面鋼板，以方便在煮食後進行清潔。

費用：

•    泥水工程 約$4萬
•    油漆 約$3萬
•    水電工程 約$1.5萬
•    木工傢俬 約$14萬
•    雜項 約$2.5萬

合共：約25萬
 

*資料及圖片由BMB 室內設計裝修工程提供

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責任編輯：關海儀

 

裝修設計 公屋 設計 香港 設計師 石硤尾

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