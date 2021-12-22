  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (三) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火鍋股】呷哺呷哺目標未來3年開500間店　快速拓展南方市場

股市 16:34 2021/12/22

分享：

呷哺呷哺目標未來3年開500間店　大力開拓南方市場

內地火鍋股呷哺呷哺 （00520） 自8月宣布重整營運方針後，再宣布新戰略，並進軍南方市場。呷哺呷哺創辦人兼董事長賀光啟表示，未來三年，呷哺呷哺預計在全國范圍內新增至少500家門店，從現有的千家門店擴至1500家左右，並以差異化經營南北方市場。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

創辦人回歸2個月重整，放棄子品牌並關200門店，看【下一頁】

據內媒報道呷哺呷哺的最新戰略指，呷哺集團將在上海設立第二管理總部，實施北京、上海「雙總部」戰略，並啟動「東擴南進」的發展戰略。呷哺集團將在東部沿海城市、長三角區域和大灣區等地快速擴張。

超一綫城市是南下佈局主戰場

對於集團南下發展，賀光啟提出四大關鍵詞。一是「穩步進軍」，強調呷哺呷哺在南方市場的門店選址上，必須穩紮穩打，不會為了開店而開店，確保開的每一家店都是盈利的。二是「大力開拓」，南方餐飲市場的規模非常龐大，對呷哺呷哺來說，幾乎是個全新的戰場，未來發展前景無限，上海、廣州、深圳等超一綫城市是第一批佈局的主戰場，新一綫和二綫城市是第二批主戰場，隨後向西北、西南區域進軍。

賀光啟提到，三是「差異化經營」，以產品為例，呷哺呷哺在北方市場售賣最好的是麻醬和羊肉等產品，而沙茶醬和牛肉等則在南方市場非常熱銷，呷哺呷哺會在南方市場推出更具有競爭力的「拳頭產品」。四是「持續創新」，呷哺呷哺將在新的戰場推出全新的門店設計。

賀光啟稱，面對全新的餐飲消費市場，集團進入高質量發展期，未來將啟動多品牌齊頭並進戰略，多舉措完善全國產業鏈佈局，並加速向國際化企業轉型。

呷哺呷哺全日升1.9%，收報6.04元。

相關文章：

【人事震盪】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務　趙怡：公司未充分披露實情（第二版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 餐飲 呷哺呷哺（00520）

上一篇文章

【內房危機】野村：三大原因內房股明年財政仍嚴峻　明年首兩季到期離岸債金額幾乎較今季翻倍

下一篇文章

【新股IPO】百心安2185暗盤潛水跌7%　一手帳面虧損745元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款