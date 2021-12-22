【火鍋股】呷哺呷哺目標未來3年開500間店　快速拓展南方市場

▲ 呷哺呷哺目標未來3年開500間店 大力開拓南方市場

內地火鍋股呷哺呷哺 （00520） 自8月宣布重整營運方針後，再宣布新戰略，並進軍南方市場。呷哺呷哺創辦人兼董事長賀光啟表示，未來三年，呷哺呷哺預計在全國范圍內新增至少500家門店，從現有的千家門店擴至1500家左右，並以差異化經營南北方市場。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

創辦人回歸2個月重整，放棄子品牌並關200門店，看【下一頁】

據內媒報道呷哺呷哺的最新戰略指，呷哺集團將在上海設立第二管理總部，實施北京、上海「雙總部」戰略，並啟動「東擴南進」的發展戰略。呷哺集團將在東部沿海城市、長三角區域和大灣區等地快速擴張。

超一綫城市是南下佈局主戰場

對於集團南下發展，賀光啟提出四大關鍵詞。一是「穩步進軍」，強調呷哺呷哺在南方市場的門店選址上，必須穩紮穩打，不會為了開店而開店，確保開的每一家店都是盈利的。二是「大力開拓」，南方餐飲市場的規模非常龐大，對呷哺呷哺來說，幾乎是個全新的戰場，未來發展前景無限，上海、廣州、深圳等超一綫城市是第一批佈局的主戰場，新一綫和二綫城市是第二批主戰場，隨後向西北、西南區域進軍。

賀光啟提到，三是「差異化經營」，以產品為例，呷哺呷哺在北方市場售賣最好的是麻醬和羊肉等產品，而沙茶醬和牛肉等則在南方市場非常熱銷，呷哺呷哺會在南方市場推出更具有競爭力的「拳頭產品」。四是「持續創新」，呷哺呷哺將在新的戰場推出全新的門店設計。

賀光啟稱，面對全新的餐飲消費市場，集團進入高質量發展期，未來將啟動多品牌齊頭並進戰略，多舉措完善全國產業鏈佈局，並加速向國際化企業轉型。

呷哺呷哺全日升1.9%，收報6.04元。

相關文章：

【人事震盪】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務 趙怡：公司未充分披露實情（第二版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】