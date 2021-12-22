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【樓市熱話】 朋友體驗不同地區生活 十年間每2年搬屋一次 港男大感不解

理財智慧 17:15 2021/12/22

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有人喜歡安穩的生活，也有人喜歡尋求刺激，不斷轉換新環境，而每個人也有選擇怎樣去過自己生活的權利，沒有對錯之分。 近日有網民於網上討論區發文，指自己看不過眼有一位朋友，每隔2年便會搬一次屋，不斷的去轉換環境，而自己對於這種漂泊的生活感到非常不安。

樓主指自己有一位朋友自18歲便搬了出來租屋住，而現時他經已28歲，那朋友每完一份租約便會搬到新地方居住，起初樓主以為是因為業主不跟他續約，他才會搬的，但後來在一次細問下發現，他因為希望體驗不同地區的生活，才會每隔2年搬一次，而樓主對他朋友這種想法感到非常不解並認為他朋友是一個古怪的人。

【樓市熱話】月入28k儲蓄100萬  港男欲購一房細單位  唯一要求1小時返港島上班 下一頁

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「結果他會愈搬愈窮。」，「香港有這麼大嗎？真的需要體驗每區生活嗎？」，也有人指，「這年代到處居住感受生活有甚麼問題，人生只有短短數十年。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好 【下一頁

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另有網民指，「若果沒有小孩，其實這種周圍住、周圍試的生活也是很不錯的，十分有新鮮感。」。

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責任編輯：關海儀

 

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