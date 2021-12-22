▲ 【內房危機】野村：三大原因內房股明年財政仍嚴峻 明年首兩季到期離岸債金額幾乎較今季翻倍

內房股今年面對資金鏈斷裂問題，野村報告指，未來幾個月內房將繼續面對嚴峻的財務挑戰，主要有三大原因；（1）內房企業可能要在農曆年假前向農民工和建築工人支付共1.1萬億元（人民幣；下同）的拖欠工資；（2）地方政府一直在收緊銀行託管帳戶中的預售資金限制；（3）明年上半年內房企業到期的離岸美元債，幾乎較今年第四季翻倍。

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野村：明年全球最大風險是經濟停滯 而非滯脹，

野村估計，內房開發商明年第一季將面臨198億美元的離岸美元債券到期，第二季度到期債金額185億美元。明年第一季到期的美元離岸債金額，幾乎是今年第四季102億美元的兩倍。野村認為，受人民幣潛在貶值壓力和違約上升導致離岸融資成本飈升影響，內房開發商的還款壓力可能更大。

若以美元兌人民幣6.4計，內房企業的在岸和離岸到期債券總額，將由第四季的1,910億元，增加到明年第一季的2,100億元及明年第二季的2,090億元。

報告指，據非正式調查顯示，內房企業拖欠的工資，約佔農民工和建築工人整體年薪的三分之二，涉資約1.1萬億元。

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