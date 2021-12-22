  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (三) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】野村：三大原因內房股明年財政仍嚴峻　明年首兩季到期離岸債金額幾乎較今季翻倍

股市 16:47 2021/12/22

分享：

【內房危機】野村：三大原因內房股明年財政仍嚴峻　明年首兩季到期離岸債金額幾乎較今季翻倍

內房股今年面對資金鏈斷裂問題，野村報告指，未來幾個月內房將繼續面對嚴峻的財務挑戰，主要有三大原因；（1）內房企業可能要在農曆年假前向農民工和建築工人支付共1.1萬億元（人民幣；下同）的拖欠工資；（2）地方政府一直在收緊銀行託管帳戶中的預售資金限制；（3）明年上半年內房企業到期的離岸美元債，幾乎較今年第四季翻倍。

*人行周一下調LPR、傳明年減息　內房股見底未？*【按此速睇】

野村：明年全球最大風險是經濟停滯　而非滯脹，

可看【下一頁】

野村估計，內房開發商明年第一季將面臨198億美元的離岸美元債券到期，第二季度到期債金額185億美元。明年第一季到期的美元離岸債金額，幾乎是今年第四季102億美元的兩倍。野村認為，受人民幣潛在貶值壓力和違約上升導致離岸融資成本飈升影響，內房開發商的還款壓力可能更大。

若以美元兌人民幣6.4計，內房企業的在岸和離岸到期債券總額，將由第四季的1,910億元，增加到明年第一季的2,100億元及明年第二季的2,090億元。

報告指，據非正式調查顯示，內房企業拖欠的工資，約佔農民工和建築工人整體年薪的三分之二，涉資約1.1萬億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【內房危機】新力控股遭恒指公司剔出恒生綜合指數

【大行報告】野村：內需為主的消費品牌明年面對更多挑戰　偏好兩大國際零售股（附目標價）

【內房危機】收購同系物管業務惹上交所質詢　世茂服務：不涉輸送利益

港股 中國 債券

上一篇文章

【MPF】港府擬放寬強積金投資中央政府及政策性銀行未評級債券　「香港是國家不可分離部分」

下一篇文章

【火鍋股】呷哺呷哺目標未來3年開500間店　快速拓展南方市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款