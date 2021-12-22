  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (三) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：大對決（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:02 2021/12/22

分享：

市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股承接美股造好，高開近250點，其後升幅逐步收窄，但臨近收市升幅再度擴大，最終恒生指數收市升131點，收報23102點。不過，大市成交額不足千億，為927億元。《iMoney》主編孫運喜為你分析港股去向。

Time code：

00：00 - 港股市況速覽　恒指升幅逐步收窄
01：18 - 體育用品股撐港股　內房、藥股軟
02：25 - 恒指初步阻力在23100 - 23200點
03：06 - 美股、港股成交小　大市波幅反增加
04：00 - 大對決之一：疫情大對決　英、美堅決不封城
08：16 - 大對決之二：美股上日升　好友、淡友各有己見
09：56 - 大對決之三：美企回購資金增
11：52 - 觀眾問股：海吉亞醫療 （06078） 請問54.7元有貨點算
14：25 - 觀眾問股：京東方精電 （00710） 9.38元有貨，反彈目標？
17：08 - 觀眾問股：前止蝕放了安踏 （02020） ，想問什麼價錢可入番嗎？公司前景如何呀？
21：37 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 走勢點睇，是否杯與柄形態呢？7.3元有貨可上望哪個位？祝孫先生聖誕快樂🎉🎉，有個開心假期
23：58 - 觀眾問股：想問下京東物流 （02618） 均價31元有2,000 股，前景如何？ 應否26元水平加持，謝謝
26：54 - 觀眾問股：藥股出年會唔會係大主題， 點樣揀先啱　講白雲山 （00874）
30：52 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 發生什麼事，58元有貨， 應該點做
33：54 - 觀眾問股：孫SIR聖誕快樂， 我想問華潤電力 （00836） 前景點睇可以咩位買？
36：10 - 港股收市速報　
37：37 - 潛力股精選：翰森製藥 （03692）

******

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度升越23200點，及後升幅收窄，恒指全日收報23102點，升131點。大市成交僅927億元，反映動力有限。體育用品股做好，安踏 （02020） 升5.4%，華潤啤酒 （00291） 升2.1%，京東 （09618） 升2.1%。內房、醫藥股回吐，華潤置地 （01109） 跌1.8%，藥明生物 （02269） 跌0.8%。

恒指23200點以上仍見阻力。技術面方面，港股、美股成交淡靜，令股份波動性增加。消息面則有3大對決，結果勢左右後市︰

一、疫情︰昨晚美股大幅回升，主因美國總統拜登堅拒封城。疫情明顯惡化，美國單日確診25萬宗，英國持續日均新增9萬宗，惟英國亦表明聖誕前不會封城。英美做法不無賭博成分，風險甚大，微軟創瓣人蓋茨便警告，未來數月或為疫情最糟糕之時。

二、好友淡友︰高盛唱好美股，指今年全球流入股市的資金為過去25年來之總和，又指1月份為最多資金流入股市之時。大摩策略員卻警告股市風險，主因聯儲局緊縮及經濟增長放緩。

三、回購︰標指成分股第三季回購股份金額接近2,400億美元，惟同期資本開支卻不振，反映美企認為生意難做，寧願減少投資。

醫藥股近日跑贏大市，潛力股可留意翰森製藥 （03692） ，股價升4.5%至19.52元，技術走勢似形成頭肩底，止蝕用17.3元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰海吉亞醫療、京東方精電、安踏、中廣核新能源、京東物流、白雲山、信達生物、華潤電力︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*重溫今早《ET開市直擊》－明年投資主題率先睇【按此速睇－附time code】*

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：反彈成交縮（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/12/21
【ET講股通】孫運喜：反彈成交縮（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/12/20
【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：殺估值未完（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/12/17
【ET講股通】梁耀康：殺估值未完（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：破底？見底？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/12/16
【ET講股通】梁耀康：破底？見底？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：多面受敵（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/12/15
【ET講股通】孫運喜：多面受敵（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
投資推介 翰森製藥 （03692） 疫情 技術分析 宏觀分析 藥明生物（02269） 華潤置地（01109） 京東集團—SW（09618） 華潤啤酒（00291） 安踏體育（02020）

上一篇文章

【內房危機】新力控股預告未能償還下月到期2.5億美元債券　此前遭恒指公司剔出恒生綜合指數

下一篇文章

騰訊700首度派中期股息明日審議　對股價啟示話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款