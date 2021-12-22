【ET講股通】孫運喜：大對決（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股承接美股造好，高開近250點，其後升幅逐步收窄，但臨近收市升幅再度擴大，最終恒生指數收市升131點，收報23102點。不過，大市成交額不足千億，為927億元。《iMoney》主編孫運喜為你分析港股去向。

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00：00 - 港股市況速覽 恒指升幅逐步收窄

01：18 - 體育用品股撐港股 內房、藥股軟

02：25 - 恒指初步阻力在23100 - 23200點

03：06 - 美股、港股成交小 大市波幅反增加

04：00 - 大對決之一：疫情大對決 英、美堅決不封城

08：16 - 大對決之二：美股上日升 好友、淡友各有己見

09：56 - 大對決之三：美企回購資金增

11：52 - 觀眾問股：海吉亞醫療 （06078） 請問54.7元有貨點算

14：25 - 觀眾問股：京東方精電 （00710） 9.38元有貨，反彈目標？

17：08 - 觀眾問股：前止蝕放了安踏 （02020） ，想問什麼價錢可入番嗎？公司前景如何呀？

21：37 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 走勢點睇，是否杯與柄形態呢？7.3元有貨可上望哪個位？祝孫先生聖誕快樂🎉🎉，有個開心假期

23：58 - 觀眾問股：想問下京東物流 （02618） 均價31元有2,000 股，前景如何？ 應否26元水平加持，謝謝

26：54 - 觀眾問股：藥股出年會唔會係大主題， 點樣揀先啱 講白雲山 （00874）

30：52 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 發生什麼事，58元有貨， 應該點做

33：54 - 觀眾問股：孫SIR聖誕快樂， 我想問華潤電力 （00836） 前景點睇可以咩位買？

36：10 - 港股收市速報

37：37 - 潛力股精選：翰森製藥 （03692）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度升越23200點，及後升幅收窄，恒指全日收報23102點，升131點。大市成交僅927億元，反映動力有限。體育用品股做好，安踏 （02020） 升5.4%，華潤啤酒 （00291） 升2.1%，京東 （09618） 升2.1%。內房、醫藥股回吐，華潤置地 （01109） 跌1.8%，藥明生物 （02269） 跌0.8%。

恒指23200點以上仍見阻力。技術面方面，港股、美股成交淡靜，令股份波動性增加。消息面則有3大對決，結果勢左右後市︰

一、疫情︰昨晚美股大幅回升，主因美國總統拜登堅拒封城。疫情明顯惡化，美國單日確診25萬宗，英國持續日均新增9萬宗，惟英國亦表明聖誕前不會封城。英美做法不無賭博成分，風險甚大，微軟創瓣人蓋茨便警告，未來數月或為疫情最糟糕之時。

二、好友淡友︰高盛唱好美股，指今年全球流入股市的資金為過去25年來之總和，又指1月份為最多資金流入股市之時。大摩策略員卻警告股市風險，主因聯儲局緊縮及經濟增長放緩。

三、回購︰標指成分股第三季回購股份金額接近2,400億美元，惟同期資本開支卻不振，反映美企認為生意難做，寧願減少投資。

醫藥股近日跑贏大市，潛力股可留意翰森製藥 （03692） ，股價升4.5%至19.52元，技術走勢似形成頭肩底，止蝕用17.3元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰海吉亞醫療、京東方精電、安踏、中廣核新能源、京東物流、白雲山、信達生物、華潤電力︰立即觀看】

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