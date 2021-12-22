【ET講股通】孫運喜：大對決 股市 16:30 2021/12/22 分享： 市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股承接美股造好，高開近250點，其後升幅逐步收窄，但臨近收市升幅再度擴大，最終恒生指數收市升131點，收報23102點。不過，大市成交額不足千億，為927億元。《iMoney》主編孫運喜為你分析港股去向。 *重溫今早《ET開市直擊》－明年投資主題率先睇【按此速睇－附time code】* 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】孫運喜：反彈成交縮（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/12/21 【ET講股通】孫運喜：反彈成交縮（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/12/20 【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：殺估值未完（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/12/17 【ET講股通】梁耀康：殺估值未完（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：破底？見底？（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/12/16 【ET講股通】梁耀康：破底？見底？（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：多面受敵（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/12/15 【ET講股通】孫運喜：多面受敵（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 孫運喜 美股 恒生指數 指數 成交 港股 疫情