【ET講股通】孫運喜：大對決

市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股承接美股造好，高開近250點，其後升幅逐步收窄，但臨近收市升幅再度擴大，最終恒生指數收市升131點，收報23102點。不過，大市成交額不足千億，為927億元。《iMoney》主編孫運喜為你分析港股去向。

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