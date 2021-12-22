▲ 【超級富二代】世界最富有小朋友排行榜出爐 威廉王子與凱特王妃愛女奪冠 首10位身家累計逾940億（附榜單）

正所謂「成功需父幹」，現時世界各地的億萬富豪眾多，他們的下一世代陸續出生，很多「富二代」也開始繼承父母的財富，成功贏在起跑線，成為新一代人生勝利組。最近英國汽車玩具公司Electric Rides on Cars發布「2021全球最富有小朋友」排行榜，全球最有錢的10位小朋友平均年齡只有8.3歲，但身家已合共120.58億美元（約940.52億港元），而全球最富有的小朋友首三位均是由英國皇室成員包攬。全球首10位中，9位也是「富二代」、「星一代」，唯一一位白手興家的小朋友則是YouTuber Ryan Kaji。

威廉王子及凱特王紀女兒夏洛特公主身家高達50億美元

第一位是劍橋公爵威廉王子與凱特公爵夫人6歲的愛女夏洛特公主，身價高達50億美元（約390億港元）；第二位是夏洛特公主的哥哥、8歲的喬治王子，身家高達30億美元（約234億港元）；第三位則是3歲的弟弟路易王子，身家高達10億美金（約78億港元）；同樣並列第三位還有9歲的Blue Ivy Carter，Blue Ivy是著名歌手Beyonce和Jay-Z的女兒，預估身家同為10億美元（約78億港元）。

夏洛特公主繼承母親凱特王妃同具時尚品味

有網民分析，夏洛特公主能超越同為英國王室的喬治王子並位居榜首是與媽媽凱特王妃有關，凱特王妃所選的服裝品牌高雅且具魅力，引起「跟著王妃學穿衣」（Kate Middleton effect）熱潮，而夏洛特公主的穿搭同樣備受讚賞，認為她的時尚品味對其身價將有莫大的作用。

9歲Youtuber Ryan Kaji成為唯一白手興家小富豪

榜單首十位中，唯一白手興家的小富豪為9歲的Ryan Kaji，他經營著名YouTube Channel 「Ryan's World」，主力推出玩具開箱片，坐擁3110萬訂閱，預估身家為3200萬美元（約2.5億港元）。

世界最富有小孩排行榜

排行 小朋友 年齡（歲） 身家（億美元） 背景 1 Princess Charlotte of Cambridge 6 50 劍橋公爵威廉王子與凱特公爵夫人的女兒 2 Prince George of Cambridge 8 30 劍橋公爵威廉王子與凱特公爵夫人的兒子 3 Prince Louis of Cambridge 3 10 劍橋公爵威廉王子與凱特公爵夫人的兒子 3 Blue Ivy Carter 9 10 歐美著名天后Beyoncé和Jay-Z的女兒 5 Suri Cruise 15 8 荷里活巨星Tom Cruiseh與前妻Katie Holmes 女兒 6 Stormi Webster 3 7.26 美國真人騷女星、億萬富豪Kylie Jenner女兒 7 Vivienne & Knox Jolie-Pitt 13 20 荷里活巨星Brad Pitt 與Angelina Jolie的雙胞胎子女 7 Max & Emme Maribel Muñiz 13 20 天后Jennifer Lopez和歌手Marc Anthony的雙胞胎兒女 9 Taimur Ali Khan Pataudi 4 1 印度寶萊塢明星Saif Ali Khan兒子 10 Ryan Kaji 9 0.32 經營著名YouTube Channel「Ryan's World」，坐擁3110萬訂閱

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