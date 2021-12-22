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【周焯華受查】新濠博亞入稟向Mandy Lieu追討欠款　要求收回其抵押豪宅珒然

股市 16:22 2021/12/22

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【周焯華受查】新濠博亞入稟向Mandy Lieu追討欠款　要求收回其抵押豪宅珒然

周焯華受查後，周焯華旗下太陽城集團 （01383） 早前被捲入非法賭博風波後，而周焯華女友Mandy Lieu一度將名下西半山豪宅「珒然」抵押予新濠博亞（澳門），協助太陽城換取貸款。新濠博亞日前入稟本港高等法院，指Mandy Lieu拖欠按揭款項，要求收回Mandy Lieu抵押的物業。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

永利澳門證實年底前結束博彩中介合作【下一頁】

新濠博亞於入稟狀指，與Mandy Lieu於今年11月4日簽訂借貸協議，Mandy Lieu將其名下「珒然」物業抵押予新濠博亞，為太陽城集團借貸，惟Mandy Lieu涉拖欠按揭款項，故新濠博亞向Mandy Lieu追討按揭欠款、利息及訟費，並要求收回所抵押的物業。

相關文章：【周焯華受查】周焯華未還逾3億債務　涉太陽城7成股權抵押　貸款人：別無選擇下沒收

相關文章：【周焯華受查】太陽城集團擬出售飛機　套現逾7000萬作營運資金、股價高開倒跌3%

港股 珒然 Mandy Lieu 周焯華 澳門 太陽城 太陽城集團（01383） 豪宅 西半山

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