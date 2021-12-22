【周焯華受查】新濠博亞入稟向Mandy Lieu追討欠款 要求收回其抵押豪宅珒然
▲ 【周焯華受查】新濠博亞入稟向Mandy Lieu追討欠款 要求收回其抵押豪宅珒然
周焯華受查後，周焯華旗下太陽城集團 （01383）
早前被捲入非法賭博風波後，而周焯華女友Mandy Lieu一度將名下西半山豪宅「珒然」抵押予新濠博亞（澳門），協助太陽城換取貸款。新濠博亞日前入稟本港高等法院，指Mandy Lieu拖欠按揭款項，要求收回Mandy Lieu抵押的物業。
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新濠博亞於入稟狀指，與Mandy Lieu於今年11月4日簽訂借貸協議，Mandy Lieu將其名下「珒然」物業抵押予新濠博亞，為太陽城集團借貸，惟Mandy Lieu涉拖欠按揭款項，故新濠博亞向Mandy Lieu追討按揭欠款、利息及訟費，並要求收回所抵押的物業。
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